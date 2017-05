"Histoire secrète de cinéma français" : quand Jack Lang a voulu créer un "état de grâce" audiovisuel

Si les années 1970 ont vu l’État en net retrait sur le secteur de la culture ou des images, il n’en sera pas de même des années 1980 où le nouveau locataire de la rue de Valois ne cessera de multiplier les actes forts, et de le faire savoir avec un sens aigu de la communication. Malraux comme Lang font partie du monde culturel et agissent à leur poste avec un tempérament d’artiste. Quant à François Mitterrand, il se tient informé des affaires du cinéma par l’intermédiaire de Christine Gouze-Rénal, sa belle-sœur qui est aussi productrice, et du mari de celle-ci, le comé- dien Roger Hanin.

Il organise des projections privées à l’Élysée et rencontre des artistes ou des producteurs. Il suivra de très près les péripéties de la Gaumont un peu plus tard.

Jack Lang prend en main son ministère vingt-quatre heures sur vingt-quatre, imposant à ses collaborateurs un rythme de travail effréné et ne cédant sur aucun détail. Sa femme, Monique, tient l’agenda : ce qui signifie qu’elle a un droit de regard important non sur les décisions mais sur leur rythme, en agissant sur les visiteurs et sur le calendrier. Gilles Jacob, retrouvant le couple sur les marches de Cannes un ou deux ans avant son départ, leur a lancé mi-figue, miraisin : «Vous pouvez dire que vous m’en avez fait voir!»

Avec derrière lui un pouvoir fort, de l’Élysée jusqu’au Parlement où la gauche est largement majoritaire dès juin 1981, le ministre sait qu’il ira au bout des chantiers qu’il entreprend au début du septennat.

Il va vite. Il veut rattraper le retard, tous les retards. Les politiques savent qu’il faut profiter de ce que l’on appelle l’«état de grâce ».

«À part le pull de Giscard, la France était archaïque, se souvient Pierre Lescure passé d’Antenne 2 à Europe 1 avant de rejoindre et de piloter la grande aventure Canal Plus avec André Rousselet. On ne parlait pas anglais, on ne regardait pas ce qui se passait aux États-Unis ni en Angleterre ou en Allemagne. On était peu nombreux à se déplacer dans les festivals internationaux de télévision. On était un pays de technocrates et d’ingénieurs. On parlait de réseaux, d’eau, de tuyaux, de fibre ou de câble, mais personne ne se souciait de ce qu’on allait mettre dedans! On était un pays léthargique...»

François Mitterrand veut donc en finir «avec un audiovisuel public qu’il juge désuet, inadapté et malveillant, car il en a souffert vingt-cinq ans dans l’opposition», comme l’écrit André Rousselet dans ses Mémoires. Mais pas question pour autant de renoncer à un service public fort : cela fait même partie des doctrines de la gauche qui vient d’être élue. Le nouveau président donnera pourtant, à la surprise de son entourage, de sacrés coups de canif à cette règle...

L’élan créatif de Jack Lang se manifeste dans tous les domaines. Tout est en ébullition, et pour cause, il y a tout à faire. S’il y a eu un «choc pétrolier» sous Giscard, il y aura bien un «choc audiovisuel» sous François Mitterrand.