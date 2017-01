Histoire, religions, amour: remarquable sur tous les plans

LIVRE

Judas

de Amos Oz

Ed. Gallimard

L’AUTEUR

Amos Oz, né Amos Klausner, est un écrivain, romancier et journaliste israélien (oz signifie force en hébreu).

Il participa deux fois à des conflits armés : Pendant la Guerre des Six Jours, en 1967, et lors de la Guerre du Kippour de 1973. Il fut l’un des fondateurs du mouvement «La paix maintenant» qui prône le partage du territoire (avec des «arrangements particuliers pour les sites sacrés») pour la création de deux états indépendants: l’un israélien, l’autre palestinien.

Après son service militaire, Amos Oz étudie la philosophie et la littérature et écrit dans le journal des kibboutzim et le quotidien Davar. Il publie ses premiers récits en 1965; son premier roman date de 1966. Depuis, il écrit sans discontinuer, publiant environ un livre par an. "Une histoire d’amour et de ténèbres," considérée comme son chef-d’œuvre, a été salué unanimement par la critique littéraire.

THEME

Le jeune Shmuel Asch désespère de trouver l’argent nécessaire pour financer ses études, lorsqu’il tombe sur une annonce inhabituelle. On cherche un garçon de compagnie pour un homme de soixante-dix ans; en échange de cinq heures de conversation et de lecture, un petit salaire et le logement sont offerts.

C’est ainsi que Shmuel s’installe dans la maison de Gershom Wald où il s’adapte rapidement à la vie réglée de cet individu fantasque, avec qui il aura bientôt des discussions enflammées au sujet de la question arabe et surtout des idéaux du sionisme.

Mais c’est aussi la rencontre avec Atalia Abravanel qui va tout changer pour Shmuel, tant il est bouleversé par la beauté et le mystère de cette femme un peu plus âgée que lui, qui habite sous le même toit et dont le père était justement l’une des grandes figures du mouvement sioniste.

POINTS FORTS

1- « Judas » est un magnifique roman d’amour dans la Jérusalem divisée de 1959, un grand livre sur les lignes de fracture entre judaïsme et christianisme, et assurément un ouvrage essentiel pour comprendre l'histoire d’Israël (La création d'Israël, le sionisme, la question Arabe).

2- Revenant à l'histoire, Judas était-il vraiment un traitre ? Ou au contraire le plus fidèle et le plus dévoué des disciples de Jésus? Dans ce roman, essayant de réhabiliter la vraie nature de cette figure biblique, par le biais de Shmuel, Oz semble vouloir se justifier lui-même. Lui, le soi-disant « judas », est en fait, un des plus vrais et plus sincères citoyens luttant pour la cause de son peuple, et non contre. Une position qui a valu à Amoz Os le titre de Traitre de Judas comme Shealtiel Abravanel, militant actif contre la création de l'État d'Israël, mort en proscrit, et un des premiers opposants à la création de l'Etat d'Israël, préconisant la création d'une seule communauté judéo-arabe; un « judas », selon Ben Gourion.