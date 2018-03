"Histoire de la France, le vrai roman national" : réagir contre l'instrumentalisation

LIVRE

HISTOIRE DE LA FRANCE, LE VRAI ROMAN NATIONAL

de Jean-Christian Petitfils

Ed.Fayard

1145 pages

29 €

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Selon l'historien Jean-Christian Petitfils, la France a bien une identité singulière.

De quelle identité s'agit-il ?

Quelles sont les lignes de force qui ont façonné cette identité, malgré des ruptures, des reculs, des transgressions parfois dramatiques?

Au cours de sa fresque historique s'étirant du partage de l'Empire de Charlemagne (841/843) à nos jours, Jean-Christian Petitfils pointe les heurs et les malheurs des cinq piliers qui caractérisent selon lui l'identité de la France.

Ces cinq piliers sont :

Un Etat-nation souverain et centralisé

Un Etat de justice au service du bien commun

Un Etat laïc aux racines chrétiennes

Un Etat marqué par des valeurs universelles

Un Etat multiculturel mais assimilateur

Qu'on se rassure, il s'agit bien ici d' « Histoire » et non de « mythologie historique » comme pourrait le laisser penser le sous-titre : le vrai roman national.

Pourquoi Jean-Christian Petitfils a-t-il choisi ce sous-titre délibérément provocateur ?

Parce qu'il s'attache à marier l'émotion, le vivant, à la recherche historique scientifique la plus moderne, la plus pointue: il veut nous faire vibrer à la lecture de la vraie Histoire de France.

Bien qu'alimentant les controverses habituelles entre historiens, ce livre n'est pas une réponse circonstanciée à l'ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron, l'Histoire mondiale de la France, paru en 2017. Jean-Christian Petitfils a entrepris l'écriture de son Histoire de France, le vrai roman national,bien avant 2017.

Il s'est lancé, en effet, dans cette somme historique depuis ces dernières années, où la question de l'identité française est devenue un sujet politique récurrent.

Ce qui ne l'empêche pas, toutefois, dans son avant-propos, d'épingler le contenu du livre de son jeune confrère Patrick Boucheron et son équipe au sujet de « l'instrumentalisation de petits récits éclatés, mise au service d'une vision communautariste et multiculturelle […], vision critiquée aussi bien dans L'Obs(Pierre Nora) que par le Figaro ( Ran Halevi) comme une défiguration de la vérité par l'idéologie ».

La guerre des Anciens et de Modernes sera toujours d'actualité !

POINTS FORTS

- Le style alerte qui capte l'attention, loin d'une part des envolées lyriques des historiens d'un roman national naïf et chauvin, et d'autre part des récits rigoristes et glacés des historiens universitaires.

La cohérence de sa problématique des « cinq piliers » filée tout au long de l'ouvrage.

Une étude linéaire traditionnelle, sans risque d'éparpillement des évènements selon des dates-clés.

La tentative de synthétiser plus de onze siècles de l'Histoire de France en "seulement" 1100 pages.