"Histoire de la Collaboration" : la Collaboration (1940-1945) hors des clichés

LIVRE

Histoire de la Collaboration - 1940-1945

De François Broche et Jean-François Muracciole

Aux Editions Tallandier

RECOMMANDATION

En priorité

THÈME

En disposant de toutes les archives connues jusqu’à ce jour et en citant les auteurs français et étrangers ayant déjà écrit sur ce thème, nos deux historiens parviennent à écrire, pour la première fois, une vaste synthèse, chronologique objective et claire de la période 1940-1945.

L’entreprise n’était guère aisée, car les passions sont encore exacerbées. D'où l'importance de ce travail: François Broche et Jean-François Muracciole font découvrir avec précision les multiples visages de cette « Collaboration ».

POINTS FORTS

1 – La manière d’exposer le sujet, avec un préambule sur les différentes périodes d’occupations subies par la France depuis 1814, puis le tableau d’une troisième République en fin de course, tétanisée par le choc de la défaite face à la déferlante de l’armée allemande, qui recherche l’ « homme providentiel ».

En dépit de son âge, le Maréchal Pétain s’impose ; il va demander de conclure un armistice pour préserver la population et éviter la polonisation de la France; et proposer à Hitler, lors de l’entrevue de Montoire, de se montrer généreux, en lui offrant de coopérer : ce sera « la Collaboration ».

2 - J’ai aimé la chronologie précise qui décrit l’évolution de cette période qu’on a du mal à imaginer, ayant oublié qu’il s’agissait d’un temps où les communications n’avaient rien à voir avec ce qu’elles sont aujourd’hui. Les auteurs mettent donc en évidence les différentes formes de cette « collaboration », en évoquant leurs multiples facettes.

3 – Les personnages sont nombreux et divers ; les caractères, les visions s’entrechoquent. Leurs portraits sont précis, évoluant selon les circonstances ; ils défilent le long des épisodes multiples : Laval rêve d’une France européenne sous contrôle allemand, Pétain veut conserver son autorité et rêve de sa « révolution nationale ». Mais Hitler n’a pas pardonné le Traité de Versailles, il veut écraser la France et organise un pillage systématique de sa richesse, 300 millions de francs par jour pour frais d’occupation en 1940. On passera à 500 millions, en 1943.

4 – J’ai beaucoup apprécié les notes de lecture organisées dans l’ordre des chapitres, qui aident à la compréhension d’un sujet plus que complexe.

5 – Particulièrement intéressant le chapitre concernant l’organisation de l’activité du pays, le fonctionnement des entreprises, qui étaient en « collaboration forcée » par l’occupant, chapitre mettant en évidence les diverses réactions, avec surtout le désir de sauver l’outil de travail.