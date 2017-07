Highrise, l’outil de la CIA qui lit vos textos sur Android

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, entend adosser "très progressivement" le régime social des indépendants au régime général de la sécurité sociale.

L'Etat d'urgence est prolongé jusqu'au premier novembre. Le gouvernement fait le choix de lois toujours plus dures pour faire face à la menace terroriste. Au risque de perdre une partie de nos libertés individuelles.

Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université d'Oxford révèle que les gouvernements ont de plus en plus recours aux fake news. Ces fausses informations permettent de manipuler les populations et des équipes sont embauchés par les Etats pour influencer les habitants.