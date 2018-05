Hier, "rien à voir avec Daech", aujourd’hui, "ils souffrent tous de pathologies psychiatriques" : et la presse tomba dans la folie du déni

Courant juillet 2016, le terroriste de Nice devint un psychopathe connu pour sa violence et Daech s’attribua opportunément son geste. Quelques semaines plus tard, l’homme du village de vacances qui agressa à l’arme blanche une mère et ses trois filles fut déclaré schizophrène, et le tueur de Munich reçut un diagnostic de dépression, son acte devint celui d’un forcené ressemblant à celui du Norvégien d’extrême droite qui avait endeuillé son pays il y a cinq ans. L’homme qui tua à la machette une femme enceinte et blessa trois personnes avant de tenter d’attaquer, toujours à la machette, une voiture de police, avait commis un crime passionnel, et celui qui s’était fait exploser à quelques mètres d’un festival de musique en Allemagne en juillet 2016, ses munitions chargées de clous et de métal susceptibles de produire un carnage, avait lui aussi un passé dépressif avec soins psychiatriques et tentatives de suicide.

Rien à voir avec Daech, rien à voir avec le terrorisme islamique.

C’est ce que je découvris stupéfaite dans la presse de ces jours-là où se succédaient quotidiennement, en France et en Allemagne, des attentats commis par des musulmans extrémistes qui semaient la terreur mais n’étaient plus des attentats terroristes, n’avaient plus d’auteurs (effacement des noms propres), donc plus de responsables, mais étaient le fait de pauvres types à soigner. Aussi habituée que je sois aux ressources de la perversion, je fus bluffée par la rapidité du camouflage des dénis dans des habits inédits, ceux de la psychiatrisation bienvenue .

Et les journalistes de télévision de répéter docilement ces diagnostics, supposés soutenir des slogans tels que : « aucun lien avec l’État islamique », participant ainsi, et pris eux-mêmes, dans la transmission des dénis collectifs.

Comme si la propagation de la haine et la propagande n’étaient pas de nature à engendrer des pulsions meurtrières chez ceux qui peuvent s’y identifier. Si toutes ne portent pas la signature explicite de Daech, endoctrinement, djihad, Syrie, ceinture d’explosifs, meurtres de masse, revendications, elles n’en sont pas moins les effets directs.

La folie du déni, qui ne connaît plus de limites, a entrepris un nouvel endoctrinement – osé, il faut bien le reconnaître – et qui en sidère plus d’un : la psychopathologisation des terroristes. Ce phénomène nouveau marque une étape inédite dans la torsion des réalités. Pour les fanatiques du déni, cela pré- sente de multiples avantages : escamoter tout lien avec ce que nous avons à connaître, à redouter et à combattre, endormir la population, en rangeant au chapitre des faits divers, voire des chiens écrasés, des événements jugés sans lien les uns avec les autres, faire des bourreaux des victimes, victimes des autres, victimes de leurs propres pathologies, et surtout faire douter l’honnête citoyen de ce qu’il perçoit, de ce qu’il ressent.