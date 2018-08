Une heure de métro pour rentrer chez vous ? Pas de panique : voici les avantages méconnus à avoir un long temps de transport

Atlantico : Dans ses recherches à la Columbia Business School, Jon Jachimowicz évoque plusieurs avantages à se voir effectuer un trajet de plus d'une heure par jour pour aller et revenir du travail. Parmi eux, les personnes l'opportunité de se livrer à une « prospection professionnelle » - c’est-à-dire penser et planifier le jour et la semaine à venir et les mesures à prendre pour atteindre leurs objectifs - Cela procurerait une plus grande satisfaction professionnelle tout au long de la journée. Quels conseils donneriez-vous pour mettre le temps de trajet à profit et se livrer à cette prospection professionnelle ?

Catherine Berliet : Une étude récente publiée par l’assureur britannique Vitaly Health nous dit que les plus chanceux sont ceux qui se rendent sur leur lieu de travail en moins d’une demi-heure, car ils gagneraient en moyenne 7 jours de productivité par an. Nonobstant cette donnée, autant tenter de combler cette déperdition par une optimisation des temps.

Tout d’abord si j’entends la nécessité de maximiser son temps lors des trajets pour aller et revenir du travail, j’ai envie de dire, en première intention, que cela induit que vous êtes confortablement installé, que vous avez trouvé une place assise et que vous n’êtes pas pris en sandwich entre un joueur d’accordéon et quelques quêteurs insistants. Cela étant posé, la deuxième chose que j’ai envie de rappeler c’est : « Et si vous vous obligiez à ne rien faire pendant une partie de votre trajet » et j’ajouterai : « Sans culpabiliser ».

Penser que nous sommes efficients 7 heures par jour est une illusion, alors si en plus nous continuons à sursaturer notre cerveau, il y a de fortes chances pour que nous n’ayons pas le punch nécessaire pour réfléchir sereinement à une planification. De fortes chances également pour que vous ayez de la difficulté à envisager des objectifs qui tiennent la route. Être maître des horloges, c’est commencer par diviser son temps de trajet en 2, et consacrer la première moitié de son parcours à faire le vide en soi, à préparer son cerveau pour le deuxième temps, qui lui pourra être utiliséà la planification de sa semaine.

Nous sommes souvent anxieux de ce qui est à venir, et le fait de nous conditionner à ce qui arrive est une sécurité supplémentaire qui nous évite du stress. Comme un sportif de haut niveau qui revit sa course avant de se lancer, se repasser le film permet d’appréhender et de se préparer à tous les plans B envisageables. C’est ce que l’on appelle avoir « un coup d’avance » et ça c’est très apaisant. Vous ferez appel aux 3 P : Prévoir, Prioriser, Planifier… Muni de l’application qui vous convient vous mettez en œuvre ce triptyque. Un conseil, soyez légèrement parano et ne pensez pas que tout se passera forcément comme vous l’avez prévu. Aussi vous vous assignerez des temps supplémentaires pour les imprévus, soit à minima 30 %.