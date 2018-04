L’heure d’exfiltrer Françoise Nyssen approche-t-elle ?

Décryptage

Atlanti-Culture Une déclaration d'amour à la vie Xavier Grall, ce nom ne vous dit probablement rien. Et pourtant ce fut un écrivain, un poète et un homme hors du commun. Et si vous profitiez de la réédition de ce requiem, vivant, fiévreux, généreux, pour le découvrir.

Casse-tête Entre soutien aux réformes en Arabie saoudite et soutien à l’accord sur le nucléaire avec l’Iran : quelle ligne stratégique pour la France ? A l’occasion de la visite de Mohamed Bin Salman, nous avons interviewé Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du golfe Persique, à l’origine d’une nouveau site d’informations géopolitiques sur abonnement : Globalgeonews (en ligne le 20 avril). Sur fond de crise dans le golfe, il nous a livré son analyse sur ce que doit être la ligne diplomatique de la France face aux rivalités inquiétantes qui opposent Saoudiens et Iraniens.

Bonnes Feuilles La genèse du “petit livre bleu”, l’essai qui a révolutionné la géographie Il est le père de la géopolitique française et le fondateur de la mythique revue Hérodote. Mais, Yves Lacoste est, avant tout, l'un des plus grands noms de la géographie contemporaine. Il revient sur son parcours "audacieux" dans

Bonnes Feuilles La froide “estime” de De Gaulle pour Joseph Darnand, le chef de la Cagoule qu’il envoya à l’échafaud Emmanuel Pierrat dépeint dans "La France des vaincus passe à la barre - Une histoire judiciaire de l'épuration en France. 1943-1953" (First Editions) un pays au bord de la rupture et analyse les tourments d'une société qui cherche à sortir d'une situation d'exception, violente et chaotique.

Bonnes Feuilles Pourquoi il faudrait vraiment définir la criminalité économique et financière dans notre société Le temps du « je » s'achève, le temps du « nous » commence. Hervé Juvin nous l'annonce dans son dernier essai : "France, le moment politique" publié aux éditions du Rocher.

Tu veux ou tu veux pas ? Réforme de la SNCF : ces doutes dans la tête compliquée des Français Un soutien de la réforme qui n'est pas écrasant et une solidarité vis-à-vis des cheminots... Les Français ne savent pas vraiment que faire de cette réforme de la SNCF.