Hervé Novelli "La coexistence entre le libéralisme et la droite est difficile"

Entre les fraudes sur le diesel, la montée de l’électrique et l’arrogance des grands du digital qui veulent imposer leur modèle de voitures connectées, les constructeurs automobiles broient du noir.

La rentrée des classes est souvent synonyme de bonnes résolutions pour les plus grands. Voici quelques conseils pour reprendre de bonnes habitudes alimentaires après des vacances un peu trop riches. Car selon une étude de l'entreprise Withings, c'est fin septembre que les Français obtiennent leur poids idéal.

Toujours les mêmes poncifs, toujours plein d’hypocrisie, le domaine se partage entre ceux qui ne savent pas ce qu’ils disent et ceux qui ne disent pas ce qu’ils savent.

Ce serait une solution à bien des malheurs. Nous en sommes l’inventeur. Et nous pensons la breveter au concours Lépine.

Une légende tenace, forgée par les gouvernements successifs comme par les salariés du régime eux-mêmes, veut que les difficultés du RSI ne tiennent qu'à des problèmes informatiques. Or, c'est le principe même d'une protection sociale unique par répartition qui pose problème.

Le Premier Ministre Edouard Philippe a dévoilé son plan pour l’investissement et la croissance des entreprises ce lundi matin. Celui-ci a notamment confirmé la suppression du CICE en 2019 et la baisse progressive du taux d’impôt sur les sociétés à 25 %.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue des Champions: le PSG version Neymar et le Barça entrent en lice

Diesel : Le Maire annonce une hausse de la taxe de 2,6 ct par an

Animal Rights pointe un abattoir d'Izegem via une vidéo de caméra cachée

Dusty et Peche, mannequins transgenres face aux préjugés

En savoir plus

Il était également député européen jusqu'en 2002, et député d'Indre-et-Loire jusqu'en 2007.

Il a été Secrétaire d'État au Commerce, artisanat, entreprises, professions libérales, tourisme et services.

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Sur toutes ces questions, la droite reste muette. Elle mise l'essentiel de son avenir sur les questions de sécurité et de protection. Ce choix paraît un peu court dans la mesure où il rencontrera en partie les préoccupations de la frange conservatrice de l'électorat.

Or, certains sujets sont essentiels à traiter pour retrouver la prospérité. L'excès de réglementation, et souvent l'hyper-réglementation dont la transposition des directives est le prétexte, brident l'activité économique. La fiscalité écrase les marges des entreprises. L'éducation est un naufrage producteur d'inégalités majeures.

Sur ce point, il existe un hiatus fort entre la large majorité obtenue par François Fillon sur un projet d'essence libérale et la doctrine dominante des Républicains aujourd'hui. De toutes parts, il parait évident que le projet de la droite ne peut en aucun cas s'attaquer à l'obésité publique en France.

La question sous-jacente est évidemment de savoir quelle place une vision libérale peut encore occuper dans une droite obsédée par l'État et au fond très satisfaite de voir que 56% de la richesse nationale est "mutualisé" dans des dépenses publiques. Ni Laurent Wauquiez, Ni Valérie Pécresse, ni les "constructifs" ne semblent décidés à s'occuper de ce sujet qui n'est pas mineur.

Il se montre pessimiste sur les chances de voir cette nécessité se transformer en réalité. Au vu de la tournure actuelle des débats, on peut partager son point de vue.

Les lendemains de campagne électorale, à droite, sont évidemment très durs. Après la large victoire de François Fillon sur Alain Juppé lors de la primaire des Républicains, beaucoup avaient imaginé que l'affaire était dans la poche et que la campagne serait une partie de plaisir.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres