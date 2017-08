Le sondage qui montre que 60% des entrepreneurs sont épuisés : gros plan sur ces travers bien français qui étranglent l'esprit d'entreprise

Atlantico : Comment expliquer ce phénomène? Concrètement, Quelles sont, aujourd'hui, les pressions qui pèsent sur les entrepreneurs?

Hervé Lambel : Il y a les causes conjoncturelles, au nombre de deux, et structurelles.

Dans un contexte qui aurait dû être celui de sortie de crise, comme cela a été le cas pour l’essentiel des pays européens, les entreprises et les Français ont eu à subir les affres de la présidence Hollande, caractérisée par un manque de vision et d’orientation. Cela a tétanisé le pays au point de le mettre complètement à l’arrêt, avant que celui-ci ne change de discours et prenne quelques demi-mesures, mais sans rien réformer, tout en bénéficiant de ressorts de croissances externes (Euro, taux, pétrole et matières premières).

On peut parler de ravages sur le plan de la confiance économique et politique.

Avant cela, une crise sans précédent avait frappé de plein fouet les entrepreneurs, attaquant leur moral et affaiblissant leurs ressources.

Mais cette crise est survenue dans un contexte où les entreprises françaises étaient déjà affaiblies (faiblesse des marges, taux de défaillances d’entreprises plus élevés que dans tous les autres pays comparables, 35 heures, discours anti-entreprises et patrons…).

La fatigue et la lassitude, quand elles sont là, sont profondes.

En fait, peu d’études s’intéressent sérieusement au vécu des patrons : on publie les chiffres des défaillances, sans les commenter ou si peu. Aucune étude ne présente de façon unifiée les revenus des patrons : celui qui cherche bien verra qu’on tourne autour de 2 000€/mois pour plus de 50 h/semaine, que 25% des patrons ne gagnent pas le smic, plus de 10% ne se rémunèrent pas ou remettent des fonds dans l’entreprise, 30% ont des problèmes de financement de trésorerie… par ailleurs, les patrons est la seule catégorie pour laquelle on ne mesure pas le nombre de suicides : un projection empirique à partir des seuls Tribunaux de Commerce permet de les estimer à au moins un par jour. Pas de quoi sauter de joie tous les jours.

La France est face à un problème structurel.

Certains vous expliqueront un peu vite, que c’est parce que les entreprises françaises sont sous-capitalisées. Qu’elles ont donc peu de marges de manœuvre pour faire face à un imprévu (retard de paiement, panne, baisse d’activité…) et sont donc dépendantes des banques pour se financer. Ce qui n’est pas faux. Mais c’est occulter que l’économie française, la 5ème du monde, s’est forgée aussi grâce à ses myriades de petites entreprises dites « en nom propre », donc sans capital, avec comme garantie le patrimoine de l’exploitant. A cette époque, les marges étaient correctes et la trésorerie « tournait ». En macroéconomie, on dirait que la masse monétaire circulait rapidement et avec elle, le cycle de production de richesses s’opérait. Et il s’opérait parce que cette masse monétaire irriguait tout le système productif : la valeur travail produisait son effet.