Les héritiers Rothschild... Après 200 ans d’histoire, la bataille pour un nom

Ne dites surtout pas la " banque Rothschild " ou vous risqueriez bien de provoquer l’ire des héritiers de ce nom. Aujourd’hui encore, c’est la bisbille qui agite le petit monde de la finance. Deux banques issues de la même famille, certes immense. L’une en gestion de fortune, l’autre dans les acquisitions d’entreprises, qui se battent pour l’usage de ce prestigieux patronyme. Rothschild, littéralement an allemand, " le bouclier rouge ". C’est le nom d’une famille, c’est même une marque, qui domine la finance européenne depuis plus de 200 ans.

Mais la maison a aussi été malmenée, par ses origines, par les politiques, par les compétitions internes. Cette histoire est fantastique. Ca n‘est pas une histoire, c’est une épopée qui a façonné l’Europe telle qu‘elle est encore.

Des Rothschild, on en retrouve dans beaucoup de secteurs : la banque, bien sûr - c’est la filière historique, dans les domaines viticoles, mais aussi dans les collections d’arts et les sports nautiques ou équestres pour les quelques héritiers qui se sont voulus plus épicuriens. Pourtant les Rothschild n’ont pas toujours été les barons que nous connaissons aujourd’hui.

C’est tout le mérite du premier de la dynastie, Meyer Amschel Rothschild, qui vivait dans le quartier réservé aux juifs de Francfort dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Fils d’un opérateur de change, Meyer Amschel commerce quelques marchandises – bibelots, textile - comme beaucoup à cette époque. Mais ça ne lui suffit pas. A Francfort, les juifs n’ont pas les mêmes droits que les autres citoyens. Ca lui donnera des ailes. Il est revanchard et ambitieux et surtout, il sait se créer des réseaux. Il va notamment intégrer l’entourage de familles princières, dont celle du Prince Guillaume de Hesse. Au début, il va faire ce qu’il sait faire, lui vendre des médailles, des objets d’art. Peu à peu, il gagnera sa confiance pour gérer ses besoins financiers.

Ca ne s’arrête pas là car Meyer Amschel veut créer un véritable empire financier européen. Il envoie ses cinq fils aux quatre coins de l’Europe. Vienne, Naples, Londres, Francfort et enfin, Paris. Les cinq clés de son blason de famille ou l’union européenne bancaire avant l’heure, à la mode Rothschild. Chaque fils sera chargé de perpétuer le travail du père. Certains le feront mieux que d’autres. Nathan, envoyé à Londres, se fera connaître pour son flair financier, en ayant réussi plusieurs coups de bourse magiques, notamment en spéculant sur la bataille de Waterloo. Mais il va surtout contribuer au développement de la branche londonienne, encore active aujourd’hui.

Les Rothschild commencent à être plutôt bien considérés, " Rothschild est à la finance ce que Bonaparte a été à la guerre ", aurait même reconnu un dirigeant de la banque anglaise Baring.