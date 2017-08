Les héritiers de Louis Renault n’ont pas abandonné l’ambition de récupérer l’héritage de leur grand-père

Depuis la mort de Louis Renault, peu après la Libération, et la nationalisation des usines Renault, par le gouvernement provisoire du Général de Gaulle pour faits de collaboration, les héritiers du fondateur considèrent que leur grand-père et ses descendants ont été victimes d’une double injustice, historique et juridique.

Louis Renault et sa femme Christiane n’ont eu qu’un fils, Jean-Louis, et les descendants aujourd’hui ne sont que huit petits-fils et arrière petits-fils. Les héritiers Renault ne sont donc que huit, c’est très peu, à coté des 300 membres de la famille Peugeot, dont on a relaté l histoire hier ici même.

Cette affaire a fait l’objet de moult procès, de rappel et de recours. L’entêtement des héritiers s’appuie sur des arguments purement juridiques.

Personne ne remet en cause les nationalisations du Général de Gaulle à la Libération après la guerre. Ce que les plaignants soutiennent est très simple.

Etant donné que la nationalisation de cet empire industriel a étéprononcéaprès la mort de Louis Renault, can‘est pas Louis Renault qui a été spolié, puisqu’il était mort, mais son fils héritier qui n’est en rien responsable des faits de collaboration reprochés a son père.

Du coup, les héritiers successifs aidés par quelques avocats essaient de démontrer qu’il y a eu atteinte àdes principes inscrits dans la Constitution, tel que le droit de propriété par exemple.

Cette affaire n’est sans doute pas terminée,puisqu’après avoir épuisé tous les recours judiciaires, ils empruntent désormais les moyens administratifs et le droit européen.

Cette affaire n’aurait aucune importance, ni même d’épaisseur, si elle ne touchait pas à une entreprise emblématique.

L’histoire de Renault est incroyable. C’est la plus passionnante de toutes les histoires d’entreprises françaises. C’est une vielle dame, Renault, elle est plus que centenaire. Imaginez une vieille dame, qui aurait réussi à occuper le devant de la scène, politique, sociale, industrielle de ce pays pendant plus d’un siècle. Alors qu’elle a failli mourir 10 fois ! 20 fois ! Elle est aujourd'hui bien plus en forme qu’avant la crise financière qui vient de balayer la planète. A priori, rien ne peut désormais l’arrêter.Rien.

Renault s'est donné l’ambition et les moyens de devenir le premier constructeur mondial de voitures électriques. Plus audacieux encore, l'entreprise fait le pari d’être dans 20 ans, le numéro un mondial de la voiture autonome et connectée, celle qui se conduirait toute seule... celle dont rêvent en secret les dirigeants de Google.

En attendant, Carlos Ghosn a fait rentrer ce groupe dans le club très fermé des constructeurs à plus de 10 millions de voitures par an.

Qu’on ne se méprenne pas, le pari de Carlos Ghosn est gigantesque. Il ne s’agit plus seulement de jouer dans la cour des constructeurs automobiles, il s’agit bien dans les années qui viennent d’affronter les vainqueurs de la révolution digitale. L’alliance Renault-Nissan, est aujourd’hui l’un des 4 plus gros constructeurs automobiles mondiaux. Avec cinq marques principales : Renault, Dacia, Nissan, Samsung Motors et Mitsubishi, il atteint les 10 millions de véhicules vendus, l'alliance s’assure une présence dans plus 200 pays.