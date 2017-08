Les héritiers Dassault, de père en fils, la succession est toujours une question taboue

Dessiner des avions. D’un rêve d’enfant, Marcel Dassault en a fait sa fortune. Le type a toujours voulu s’amuser. Et en s’amusant, il s’est enrichi. La famille Dassault a longtemps été la première fortune de France, celle d’un empire industriel, bâti sur la volonté d’une France capable de se défendre et de rayonner dans le monde. Mais comme dans beaucoup de familles, il y a des sujets à ne pas aborder. Serge Dassault a 92 ans, son père est parti à 94 ans. Entre coups d’éclat et scandales, portrait de la famille.

Aujourd’hui, les Dassault ont un peu perdu dans le classement des fortunes, ils ne sont plus premiers, mais à la tête de la 5ème fortune de France, estimée à plus de 21 milliards d’euros. Selon challenges. Surtout aujourd’hui, Marcel, celui qui a tout créé, est parti depuis une trentaine d’années. Il a laissé derrière lui un empire industriel : des avions de chasse et d’affaires, Dassault Systèmes pour le numérique, des titres de presse ou Artcurial, la maison de vente aux enchères. Dassault, c’est un beau bijou qui brille encore.

Dassault Aviations a vendu des Rafale pour la première fois en 2016, 84 commandes de cet avion militaire dernier cri, pour 3 pays : l’Egypte, l’Inde et le Qatar. Bonne nouvelle car la vente d‘un avion Dassault profite à l’ensemble de l’industrie de l’aéronautique français, la société ne produisant en réalité qu’une part minoritaire de l’avion. Alors Dassault, c’est encore un peu l’Etat français, mais seulement par le biais de la participation d’Airbus, qui détient moins de 10% du capital, une participation en baisse, l’avionneur ayant préféré se désengager. Mais c’est surtout une famille, qui détient plus de 60% du capital et 70% des droits de vote.

Beaucoup espéraient reconnaitre Marcel en Serge : le fils a pris les rênes de l’entreprise à la mort du patriarche, en 1986 et l’a fait évoluer. Mais si Marcel avait un véritable talent pour faire décoller des avions, et les vendre, Serge a géré l’empire certes mais il a ete au centre de quelques scandales retentissants. En fait, il n en a cure.

Marcel, c’est le môme qui a toujours fait ce qu’il voulait, sauf que le môme, lui , il avait une passion : L’aviation. Alors il gribouille des avions sur un coin de table, ces avions qui, un jour, deviendront réalité, avec le Mirage, l’Ouragan, l’Etendard ou encore le Falcon. Son père est médecin et sa mère, héritière d’une fortune de l’Empire ottoman, ça aide dans la vie quand on a des rêves plein la tête. Marcel entre à l’Ecole Supérieure d’aéronautique. Ingénieur mobilisé pendant la Première guerre mondiale, il se fait connaître auprès de l’armée de l’air. Avec des copains d’école, ils réalisent un petit avion de chasse. On est en 1918, l’Etat leur en commande 1000 exemplaires. Oui mais, le temps que la société soit créée, nous sommes le 11 novembre. Fin de la guerre, fin du contrat, qui n’aura pas eu le temps d’être honoré.