Henry Rousso, historien français, arrêté aux Etats-Unis par un syllogisme trumpien

Henry Rousso, l'un des plus grands historiens français et, ironiquement en l'espèce, l'un des meilleurs spécialistes de l'Occupation, a été retenu une dizaine d'heures dans la nuit de samedi à dimanche en vue d'être expulsé par la police d'un aéroport texan.

Le chercheur se rendait aux Etats-Unis à l'occasion d'un symposium universitaire et n'a dû son salut qu'à l'intervention rapide du président et des juristes de l'université A&M. « C'était une erreur », s'est vaguement excusée la police aux frontières de l'aéroport de Houston en réalisant que le clampin qu'elle allait remettre dans l'avion n'était pas le premier venu – et que c'était plus fréquemment pour donner des cours à Harvard ou à Dartmouth que pour déposer des bombes qu'il séjournait en Trumpie.

Une « erreur » ? Assurément, mais le processus syllogistique y ayant manifestement conduit reste assez limpide : Henry Rousso est né en Egypte, l'Egypte est un pays arabe, les Arabes sont des terroristes. Foutons ce type dehors !

Rousso le dit lui-même, sa mésaventure s'est bien terminée, puisqu'il a pu quitter sa cellule et poursuivre son chemin, ce qui n'est pas le cas des voyageurs avec moins d'entregent. Ce n'est sûrement qu'un détail, une anecdote même, de ce qui est en train de se passer de l'autre côté de l'eau, mais c'est aussi un indice.. Et ça n'est pas spécialement sympathique.