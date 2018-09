Henri Guaino : "La démocratie est en train de se dérober sous nos pieds"

Atlantico : Voici 60 ans, le 28 septembre 1958, les Français approuvaient à 79,2% le texte de loi constitutionnelle qui lui avait été présenté par le général de Gaulle. Que reste-t-il encore de ce qui est si souvent appelé "l'esprit de la Ve" ?

Henri Guaino : Il faut d'abord s'entendre sur ce que l'on appelle "l'esprit de la Ve".

Cet esprit est le fruit du diagnostic qu'a posé le général de Gaulle sur la succession des heurts et malheurs qu'a subi la France depuis le début de la IIIe République. En particulier le traumatisme de la défaite de 40 et l’effondrement de 58, qui menait le pays au bord de la guerre civile, et plus généralement le désordre constant des institutions depuis l'avènement de la IIIe République.

Les régimes de la IIIe et de la IVe République ne permettaient pas à la France d'être gouvernée. Ils la rendaient même, aux yeux du général, ingouvernables. Il installait le régime des partis en lieu et place de la souveraineté du peuple. C'est pour remédier à cette faiblesse congénitale que de Gaulle développait depuis la libération une vision très différentes des institutions qui permettrait à la France d'être de nouveau gouvernable et gouvernée. En réalité, il avait dans l'esprit d'instaurer ce qu'on a appelé par la suite une "monarchie républicaine". C’est-à-dire un régime qui ferait la synthèse de l'Histoire de France d'avant et d'après la Révolution et qui mettrait fin au régime des partis en rendant sa souveraineté au peuple. C’est cette vision à laquelle il va tenter de donner une réalité.

Cela aboutira au parlementarisme rationalisé dans lequel on va redonner à l'exécutif des pouvoirs importants et dans lequel on borne le pouvoir législatif dans les limites qui doivent être les siennes. Ce dispositif de 1958 est complété par la réforme de 1962 qui instaure l'élection du président de la République au suffrage universel direct de telle façon qu'au sommet de l'État soit incarné une souveraineté qui ne doive rien aux combinaisons de la politique politicienne.

D'une certaine façon l'esprit de la Ve peut se résumer ainsi : l'État (l'exécutif) domine les féodalités, qui ne sont plus dans les donjons mais dans les partis, syndicats, groupes de pression etc.

Et c'est la première Constitution qui donne autant la parole au peuple par l'élection du président et par le referendum.

De la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 à l'Europe de Maastricht en passant par la mise en place du quinquennat, quelle a été la rupture la plus importante avec la Constitution de 1958 ?

Il est difficile de faire une hiérarchie.

Plusieurs décisions ont changé assez profondément l'ordre institutionnel établi en 1958 et 1962. La première est celle du conseil constitutionnel en 1971 qui constitutionnalise le préambule de la Constitution. Il permet au juge constitutionnel, créé pour protéger le pouvoir de l’exécutif contre les empiètements du Parlement, de juger les lois au regard des principes énoncés dans le préambule des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946. C'est un changement profond dont peu d'observateurs à l'époque ont perçu l'importance car le juge allait désormais juger les lois non plus sur le respect des règles du texte constitutionnel proprement dit mais par rapport à son interprétation des grands principes philosophiques des droits de l'Homme et du citoyen. C’était instaurer par rapport au pouvoir exécutif et législatif un nouveau pouvoir qui s'apparente à celui dont dispose les Cours suprêmes dans d'autres démocraties comme les Etats-Unis ou l’Allemagne pour des raisons qui sont propres aux Etats fédéraux, ce que la France n’est pas.