Hellfest : eh oui... le heavy metal adoucit les moeurs et c'est la science qui le dit

Atlantico : Une étude faite par des chercheurs de l'université de Queensland en 2015 tend démontrer que la musique punk et métal avait tendance à calmer et à rendre heureux ceux et celles qui l'écoutent. Pour vous-est-ce que la musique métal pourrait servir de catharsis ?

Gérôme Guibert : C'est un peu plus compliqué même si ce phénomène rentre dans le processus. Ce qu'il faut d'abord comprendre c'est que cette musique s'adresse à une minorité de convertis. La plupart des gens se sentent agressés par la musique métal, tant par la musique que ses illustrations. Toutefois il y a une partie des gens qui sont sensibles à cette musique. Ce qui ressort des entretiens menés avec ces personnes, ce sont des termes récurrents, comme l’écoute du metal permet de "se sentir vivre", de "recharger les batteries" "ça donne de l'énergie…".

Au final cette musique permet à ces auditeurs de lutter contre la "violence" de la vie réelle, des rapports au travail, des rapports sociaux… D'une certaine manière le métal apparaît comme une soupape de décompression.

Les gens qui sont sensibles à cette musique souvent ne tombent pas directement dedans. C'est un processus. Ils apprennent à négocier cette "agression" sonore et à la transformer en une sorte de passion. Mais comme c'est une minorité de personnes qui aiment le métal et l'utilisent comme "remède" face à l'hostilité de la vie quotidienne, d'une certaine manière il y a un lien qui s'établit entre ces gens-là. Comme ils sont minoritaires, d'une certaine manière ils ont un lien plus fort entre eux. C'est une communauté qui se reconnaît autour de l'amour pour la musique. Le reste est secondaire, il ne rentre pas primordialement en compte. Le sexe, l'âge, la religion, les catégories sociales, la provenance géographique, tout cela n'est pas un frein et d'une certaine manière ne est relativisé au sein de cette communauté par rapport à l’adhésion à la musique metal.

Ce qui révulse les gens qui n'aiment pas cette musique c'est notamment le côté violent, transgressif. Dans le métal et surtout dans le métal "extrême" on pousse les limites du tolérable en s'essayant à des thèmes très sombres. Et c'est là qu'intervient la notion de catharsis qui peut permettre d'expliquer les résultats de cette étude. Le "métalleux" exprime ses pulsions négatives dans la musique pour ne pas y succomber dans la vie réelle. C'est, selon mon interprétation, un élément d'explication au fait que ceux qui partagent un attrait pour le métal sont si éloignés dans leur comportement des clichés de violence et de sauvagerie qu'on veut bien prêter à cette culture.

Est-ce que vos travaux sur le terrain ont tendance à corroborer cette idée d'une communauté apaisée bien éloignée des clichés que l'on veut bien lui prêter ?

J’ai déjà en partie répondu. C’est pourquoi je vais plutôt préciser mon explication. D'abord chacun se construit sa propre perception du métal, sa « généalogie imaginaire » des groupes aimés. Il y a une multitude de courants que les gens n’aiment ou n'aiment pas, même si quelques groupes trouvent globalement l'approbation de tous.