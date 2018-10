Hausse des problèmes d’érection : s’agit-il d’une libération de la parole ou d’une augmentation réelle du phénomène ?

Atlantico : En 2018 ce taux grimpe à 59%. Comment peut-on expliquer cette progression (évolutions sociétales en 20 ans) ?

Michelle Boiron : Le changement de société. On ne change pas impunément des lois qui fondaient la sexualité sans conséquences sur l’homme et précisément sur sa sexualité.

Les banquiers, les traders, les hommes d’affaires sont les guerriers des temps modernes. La réussite doit s’étendre à tous les domaines ! Ce qui crée chez l’homme l’anxiété de la performance professionnelle s’est propagé aussi dans l’intimité. Or, aujourd’hui l’homme doit rendre des comptes sur sa sexualité. Ses performances sont mesurées, calibrées, minutées, analysées, voire corrigées ! C’est grâce aux molécules sexoactives, qui sont certes une invention majeure, une potion magique, que l’homme ne peut plus être défaillant.

Il est contraint d’y recourir si la moindre panne se produit : « Interdit de rester dans cet état-là », puisqu’il existe un remède, il faut le prendre…

La société est anxiogène par le truchement des médias : télévisions, journaux féminins. Elle donne l’étalon de la normalité dans notre sexualité via des enquêtes sérieuses Les, comme l’étude de Nathalie Bajos et Michel Bozon , ou d’autres moins sérieuses, la norme est décrite, il n’est pas question d’y échapper, il faut l’atteindre ! L’étude de l’IFOP sur l’augmentation des troubles érectile qui fait objet de cette interview est un exemple d’étude anxiogène pour le commun des mortels masculin. Ceux qui vont la lire risquent ils de développer une panne pour être « conformes » ? Vont-ils se poser une question qui n’était pas à l’ordre du jour ?

Quel impact la généralisation de l’accès à la pornographie a-t-il pu avoir sur cette progression ?

Si l’on s’accorde sur le fait qu’il existe d’une part en l’homme un besoin violent et indéracinable de stimulants et d’excès et d’autre part que la pornographie est le cocktail le plus enivrant et le plus destructeur pour l’homme, on peut penser que la pornographie a un impact. Elle agit sur les circuits excitation et l’érection peut être moins facilement atteinte quand l’excitation devient de plus en plus exigeante eu égard aux circuits sollicités pendant le visionnage régulier de films pornographiques.

L’influence des images pornos visionnées de plus en plus précocement a un impact sur la sexualité. L’absence de maturité chez l’adolescent notamment ne permet pas une médiation langagière et symbolique. Elle lui fait courir un danger certain eu égard à l’absence de distance qu’il ne peut gérer face à ces images effractantes. L’abolition de l’écart spectateur/ image met celui qui regarde en situation d’impuissance. Il perd ainsi la capacité de symboliser, c'est-à-dire de penser de juger, et de comprendre que la réalité ne se résume pas à ce qui est montré. De là à en déduire qu’il y a un risque d’impuissance il n’y a qu’un pas que je ne franchirai pas. Il y a parfois, un risque d’anorgasmie.