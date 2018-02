Hausse massive du budget militaire américain : justifiée par le contexte géopolitique ou simple reflet du poids du lobby militaro-industriel que dénonçait déjà Eisenhower ?

Atlantico : Le Sénat des Etats-Unis ​a finalement accordé une hausse de 80 milliards de dollars pour le budget de la défense, et ce, alors même que ce pays dispose déjà du plus important budget mondial en la matière, près de quatre fois celui de la Chine, pourtant au second rang mondial. Comment interpréter une telle décision ? Le contexte géopolitique suffit-il à justifier un tel budget, ou faut-il y voir un "cadeau" fait au secteur "militaro-industriel" souvent pointé du doigt ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : La question du budget militaire américain doit être appréhendée dans la durée (en dynamique), en intégrant aussi le rôle géopolitique global des Etats-Unis et les positions géostratégiques mondiales de ce pays.

De fait, ce budget reste le premier au monde et les ordres de grandeur sont ceux d’un pouvoir sans égal si l’on tient compte des différents compartiments et registres de la puissance (le PIB n’est pas le seul indicateur et il doit être complété par d’autres données). Ces dépenses militaires demeurent supportables si on le rapporte à la richesse nationale produite par l’économie américaine (il est de l’ordre de 4 à 5 % du PIB). Pourtant, une approche quantitative, du type « benchmarking », ne saurait suffire. Ce n’est pas simplement une question de classement au plan mondial. Gardons-nous d’une représentation technocratique du monde et de ses rapports de force.

D’une part, l’écart se réduit avec les puissances émergentes ou ré-émergentes qui se posent en rivales stratégiques de manière ouverte. Si l’on prend le cas de Pékin, il fut un temps pas si lointain où les dépenses militaires américaines étaient dix fois supérieures à celles de la République Populaire de Chine (RPC). Depuis deux décennies, les dépenses militaires de la RPC progressent de 10 % par an, soit un taux bien supérieur à celui du PIB (environ 6-7 % de croissance annuelle), en décalage avec la rhétorique qui était celle du Parti communiste chinois (PCC) jusqu’en 2008. Loin derrière, il est vrai, la Russie a également engagé un important effort militaire, tant sur le plan quantitatif (un budget à 4-5 % du PIB, un programme de réarmement d’une valeur de 600 milliards de dollars, sur la période 2011-2020) que qualitatif (manœuvre opérationnelle et art de la guerre). D’autre part, les Etats-Unis assument des responsabilités globales. Outre la défense du continent nord-américain et de l’« hémisphère occidental », ils sont militairement présents en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique (Asie orientale et Pacifique occidental). Ils ont des engagements politiques, diplomatiques et militaires à l’égard de leurs alliés.

Nonobstant le jeu des « lobbies » et autres groupes de pression, normal dans le cadre d’un système politique ouvert et libre, le thème du « complexe militaro-industriel » - censé faire la politique étrangère des Etats-Unis et déterminer son budget militaire – relève avant tout de la polémique. Généralement, on cite l’extrait d’un discours de l’ancien président Dwight Eisenhower, appelant justement l’attention sur les dérives possibles, et cela tient d’argument d’autorité. Trop souvent, cette thématique recycle la théorie léniniste de l’« Impérialisme, stade suprême du capitalisme », un opuscule publié en 1916 qui n’explique en rien les tensions internationales de la période dite de « paix armée » (1870-1914), moins encore la Première Guerre mondiale. Les rapports de force sur le plan de la politique intérieure et, surtout, le contexte international sont des explications bien plus convaincantes que les lobbies militaro-industriels. Après la Guerre Froide, les dépenses militaires américaines ont fortement baissé et le pouvoir fédéral a imposé aux industries d’armement de sévères restrictions ainsi qu’un mouvement de concentration. A la suite du « 11 septembre 2001», la « guerre contre la terreur » a entraîné une forte augmentation des dépenses. Sous Barack Obama, convaincu des bienfaits d’une « diplomatie de la main tendue », les dépenses militaires ont marqué le pas. Désormais, les Etats-Unis sont dirigés par une équipe persuadée, non sans raison, que le monde est au bord d’une rupture d’équilibre et qu’il faut rehausser la garde : les dépenses militaires augmentent.