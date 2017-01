Hausse des marges et dividendes records du CAC40 : à qui la faute ? Pas aux méchants capitalistes et voilà pourquoi

Atlantico : lors de l'année 2016, les entreprises du CAC 40 ont versé 55.7 milliards d'euros à leurs actionnaires, dans un contexte économique pourtant encore convalescent. Alors que François Hollande avait fait de l'investissement une de ses priorités, le Président ne semble pas avoir été écouté, puisque les très grandes entreprises semblent plus enclines à soigner leurs actionnaires. Comment expliquer une tel choix ?

Nicolas Goetzmann : l'essentiel est déjà d'arrêter de considérer les entreprises comme le bras armé d'un gouvernement en ce qui concerne la croissance, les investissements ou l'emploi.

Les entreprises ne sont pas là pour faire le travail du politique. Elles ne sont qu'un maillon de la chaîne. La croissance, l'emploi, l'investissement sont des objectifs qui peuvent être fixés par un gouvernement, mais il ne s'agit pas du rôle des entreprises.

L'objectif d'une entreprise est clair, il s'agit de faire du profit, il n'y a donc pas de surprise, pas de jugement moral à avoir, le but est avoué, et il n'y a pas de question à se poser. C'est justement en inscrivant ce fait "les entreprises ont pour objectif de faire du profit" come une constante, qu'un gouvernement peut envisager une politique économique. A l'inverse, lorsque le gouvernement indique que les entreprises doivent investir ou doivent embaucher, nous sommes dans l'incantation, et non dans la réalité. Une entreprise embauche ou investit uniquement si elle y trouve son intérêt, c’est-à-dire si elle estime que ces décisions sont susceptibles de lui permettre de faire plus de profits.

Dès lors, c'est en mettant en place un cadre économique favorable qu'un gouvernement va pouvoir compter sur l'instinct des entreprises. Si de nouveaux marchés s'ouvrent, si la croissance est attendue à la hausse, alors les entreprises vont réviser leurs anticipations et se mettre en ordre de bataille pour gagner le maximum. "Greedy, greedy, greedy" comme dirait Donald Trump. C'est à ce moment-là que les décisions d'investissements et d'embauches vont se mettre en place. Et cette "avidité", le politique peut compter dessus, et il doit s'en servir. Si les conditions de la croissance sont en place, le résultat ne sera pas décevant. C'est ce qu'a raté François Hollande.

Parce que si les entreprises du CAC 40 choisissent de distribuer des dividendes élevés, c'est avant tout parce que celles-ci font un choix rationnel. La croissance des prochaines années sera-t-elle fortement en hausse ? Les conditions à venir sont-elles une incitation à embaucher ? à Investir ? Non. Ce n'est pas parce que les entreprises ont les moyens d'investir ou d'embaucher qu'elles vont le faire, elles ne le feront que si cela peut leur être profitable. Encore une fois, il faut sortir de cette vision moralisatrice. Parce qu'un gouvernement un peu malin peut justement se servir de cet appétit des entreprises pour le profit pour permettre l'apparition de ce qu'il veut, entre emplois et investissements.