Hausse de l'espérance de vie : les avantages méconnus du maintien des personnes dépendantes dans un cadre familial

D’ici 2030, un Français sur quatre aura plus de 65 ans. Alors que la population ne cesse de croître, nous vivons également de plus en plus âgés. L’espérance de vie à la naissance d’un Français et d’une Française nés en 2015 est de respectivement 79 ans et de 85 ans, elle devrait atteindre environ 89 ans pour les femmes et 82 ans pour les hommes en 2030. Nous ne pouvons naturellement que nous réjouir de l’allongement de la durée de vie, mais celle-ci nous lance un défi majeur : bien vieillir dans la dignité.

L’élection présidentielle est l’occasion de lancer le débat et de proposer des solutions innovantes sur la prise en charge et l'accompagnement de la perte d'autonomie inhérente au grand âge.

Maintenir dans un cadre de vie familier connu les personnes dépendantes

Notre sécurité sociale repose sur le principe de solidarité. Cette solidarité ses fondateurs l’ont naturellement voulu entre les plus aisés et les moins riches d’entre nous, mais aussi entre les générations. Aussi, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) permet aux personnes âgées de rester chez elles, même lorsqu’elles ne peuvent plus accomplir seules certaines tâches du quotidien. Grâce à cette aide, plus d’un bénéficiaire sur deux de cette allocation en faveur de l’autonomie a pu se maintenir à son domicile. Aujourd'hui en France plus de 750 000 personnes sont concernées par ces prestations à domicile.

Il s’agit d’un véritable enjeu pour notre société de tout mettre en œuvre pour assurer la meilleure qualité de vie pour les personnes âgées dépendantes. Le maintien à domicile dans un environnement familier et donc rassurant où tant de souvenirs sont attachés est un élément essentiel et le souhait de celles et ceux qui doivent affronter le vieillissement, avec la perte de certaines facultés qu’il peut entraîner. L'accompagnement au quotidien de la famille des personnes âgées dépendantes et savoir comment aider les aidants familiaux devient un enjeu central.

Des dispositifs encore trop peu connus des familles

Si des dispositifs existent force est de constater que si le métier d’assistante maternelle est bien connu, celui d’accueillant familial reste encore trop confidentiel. Preuve en est leur nombre qui n’a que peu progressé depuis 2008 : ils sont encore moins de 10 000, avec une progression de seulement 5,7% en sept ans. Ce chiffre est à mettre en rapport avec le nombre total de personnes âgées dépendantes… Il s’agit pourtant d’une des solutions mise à la disposition des familles.

Des efforts insuffisants qui doivent être amplifiés

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, voulue par le gouvernement, si elle a permis de poser la question de la manière dont la France souhaite répondre au défi de l’allongement de la durée de vie n’a pas apporté les réponses suffisantes car elle n’envisage le vieillissement que comme un phénomène péjoratif.