Hausse de la criminalité : les maquillages statistiques du ministère de l’Intérieur remontent à la surface

C'était une entourloupe parmi d'autres. Elle portait sur le nombre de véhicules incendiés en France au nouvel an. Le nouveau ministre de l'Intérieur avait fourni des chiffres restrictifs visant à cacher que, pour 2016, ces incendies augmentaient que près de 20%.

La routine.

Eh bien non - cette fois-ci, la pilule n'est pas passée - n'est pas Monsieur Cazeneuve qui veut. Car pour mater les médias, ce dernier employait deux agressives dames, disputant le journaliste d'information s'écartant de la ligne du Parti - quand ce n'était pas du pur et simple chantage. Tel média fait le malin ? On lui coupe le robinet. Plus d'info. Le chroniqueur Thomas Guénolé doit s'en souvenir, viré qu'il fut de RMC sous la menace d'un "boycott punitif" de l'Intérieur - pour avoir critiqué la gestion par l'Intérieur des attaques du 13 novembre 2015.

Monsieur Cazeneuve exfiltré vers Matignon, le réel criminel a donc paru au grand jour - réel qu'Atlantico et l'auteur énoncent sans relâche depuis un an - un peu seuls, à vrai dire, jusqu'à présent.

Ce réel, le voici : depuis les premiers attentats visant la France début 2015, la sécurité au quotidien des Français est délaissée au profit de la lutte antiterroriste et depuis lors, la France est au pillage.

Les vols à main armée, d'abord - dont l'Intérieur prétend sans rire qu'ils diminuent. Or ce qui vient du du terrain démontre que là encore, tricherie il y a, la France métropolitaine subissant en 2016 un tsunami de braquages de proximité. Pour le prouver, le criminologue usera ici de ses propres données et sources, sans aller mendier de l'info au ministre de l'Intérieur, pour la recopier ensuite docilement.

Ne prenons ici que décembre 2016, mois durant lequel ont été braqués : des salles des ventes, des restaurants, des clubs de foot, des sociétés de transport, des épiceries, des convoyeurs de fonds, des fast-food, des boucheries, des bureaux de poste, des magasins de sport, des casinos, des camions de livraison, des fleuristes, des tabacs, des supermarchés, des vétérinaires, des pharmacies, des boutiques de téléphonie, des boulangeries, des solderies, des autobus, des stations services, des hôtels et des agences de voyage.

Braquages souvent violents, avec parfois des prises d'otages. Les braqueurs ? des rodeurs, des toxicomanes, des racailles, des SDF - nombre de mineurs désormais - impunité oblige. Ce qu'on appelait jadis "la lie de la société", pour qui le braquage de proximité est devenu une sorte de RSA. Parmi des centaines de cas, notons cette boulangerie d'Avignon, récemment "ciblée par des braqueurs pour la cinquième fois".

Cela, tout le monde le constate - sauf le ministre de l'Intérieur : Ouest-France, 28/12/2016 "Braquages à répétition dans la région angevine" - L'Union, 28/12/16 "Château-Thierry : deux braquages en huit jours dans un tabac " - FR3 Rhône-Alpes - 27/12/16 - "Braquages en série dans la Loire" - Le Dauphiné - 19/12/16 "Série de braquages et de coups de feu dans la région grenobloise" - La Marne - 14/12/16 "Trois commerces braqués en un week-end" - Le Parisien - 5/12/16 "Montreuil : deux commerces braqués en une heure" - La Voix du Nord - 3/12/16 "Le Carrefour-Contact de Loon-plage : 2e braquage en trois semaines". Le Parisien - 2/12/16 "Clayes-Souilly : Cash Converters braqué pour la troisième fois cette année". Et ainsi de suite.