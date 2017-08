Harvey : Les pires inondations depuis 500 ans aux Etats-Unis ?

Mise à jour 11h20 : Donald Trump se rendra sur place mardi 29 août. La région se prépare à de nouvelles pluies encore plus fortes qui pourraient encore aggraver les inondations.

Mise à jour, 17h30 : Le bilan de l'ouragan Harvey, qui a frappé le Texas ce weekend, s'est alourdi. Il y aurait au moins 5 morts et une douzaine de blessés, selon le New York Times. Si les rafales de vent ont ralenti, les pluies torrentielles continuent à s'abattre sur le Texas et cela devrait perdurer durant plusieurs jours, agravant des inondations déjà considérées comme catastrophiques. Le président Donald Trump a même tweeté que, selon des experts, ce seraient les plus graves inondations aux Etats-Unis depuis 500 ans.

Wow - Now experts are calling #Harvey a once in 500 year flood!

We have an all out effort going, and going well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017

La tempête Harvey a noyé sous les eaux l’intérieur des terres, y compris la plus grande ville du Texas, Houston. Les autorités ont appelé à population à ne pas sortir dans les rues, les routes s'étant transformées en rivières, et à se réfugier sur les toits et surtout pas dans les greniers en cas de montée des eaux.

"Comme les gens peuvent le voir, les inondations à Houston sont terribles", a souligné le gouverneur dans l'émission Fox News Sunday, faisant une comparaison avec la tempête tropicale Allison qui a ravagé la ville en 2001.

Deux personnes au moins sont mortes au Texas lors du passage de l'ouragan Harvey. Une personne est décédée après avoir "été prise au piège dans l'incendie de sa maison pendant la tempête" dans la région de Rockport, et à Houston une femme s'est noyée en sortant de sa voiture dans une zone où le niveau des eaux était élevé.

Dans l'Etat du sud des Etats-Unis, les dégâts sont très importants : routes submergées par les flots, toitures de maisons envolées, panneaux de signalisation et lignes électrique à terre, branches d'arbres jonchant le sol... "Il nous faudra des années pour nous remettre de ce désastre", a estimé le responsable de l'Agence fédérale des situations d'urgence Brock Long, cité par l'AFP.

Après avoir frappé le Texas vendredi soir avec une force de catégorie 4 sur une échelle de 5, l'ouragan a finalement été rétrogradé samedi soir au rang de simple tempête tropicale, avec des vents soufflant à 110 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC). Le centre signale néanmoins que du fait de sa progression très lente (4 km/h), la tempête reste très dangereuse car un déluge continuera à se déverser sur les régions touchées pendant plusieurs jours, aggravant des inondations déjà jugées "extrêmement graves".