"Harold et Maude" : gonflé et superbement réussi: que du bonheur !

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

C'est l'histoire très œdipienne, très classique et actuelle en même temps, d'une idylle qui se noue et de joue sous nos yeux, entre HAROLD, un jeune homme dépressif et oisif essayant désespérément d'échapper à l'amour très égoïste d'une mère possessive et castratrice, et MAUDE, une octogénaire au contraire joyeuse et un rien déjantée, que tout émerveille et passionne. La différence d'âge ne les éloigne pas, au contraire elle les aimante, elle les exalte et les illumine.

Oubliant son attirance pour la mort, renonçant à mettre en scène ses faux suicides qui terrorise sa mère, HAROLD retrouve le chemin du bonheur.

Malgré les efforts désespérés de sa mère et le recours aux petites annonces pour lui trouver l'âme sœur, Harold décide d'épouser MAUDE ; ils vont vivre ensemble quelques ultimes heures de liberté faisant fi des conventions bourgeoises et des règles établies, échappant aux codes de bonne conduite, et aux rites de la société de consommation et de la société tout court. En extase devant le spectacle féérique de la nature, sur la terre comme au ciel, envoutés par la musique qui sauve de tout, ils échangent promesses et anneaux symboliques. Hélas, L'amour charnel qu' HAROLD appelle de ses vœux semble impossible à vivre aux yeux de MAUDE...

POINTS FORTS

1/ Le lever de rideau. Le démarrage-choc, les premières scènes du jeune héros blessé et incompris en conflit avec sa mère, madame Chaesen, femme superficielle et insupportable. La mise en scène de sa souffrance intérieure... avec ses faux suicides qui n'ont pour objet que d'attirer l'attention sur son mal être. Spectaculaire , très drôle et émouvant à la fois.

2/ La montée en puissance du drame qui s'annonce, depuis les scènes les plus cocasses du premier acte jusqu'à la scène finale en passant par les saisies judiciaires et les brimades policières, les (brèves) rencontres avec des jeunes filles candidates au mariage, coincées ou délurées, recrutées via petites annonces par un mère impatiente.

3/ L'interprétation. Le rôle tout à fait exceptionnel de MAUDE, tout en finesse et en drôlerie. Petit oiseau sur la branche ou vieille dame indigne, MAUDE résiste à tout, MAUDE est attirante, MAUDE est désarmante. A l'instar d'HAROLD, la salle entière tombe amoureuse d'Ines Aguettant, alias MAUDE.