Haro sur la CIA médiatique dénoncée par Mélenchon : plus sobrement, les médias ont-ils un biais pro-Macron ?

Dans un billet de soutien à Laurent Wauquiez contre la "CIA médiatique" Jean Luc Mélenchon fustige un "parti médiatique" qui serait à la solde d'Emmanuel Macron.​ Derrière les accusations portées par le leader de la France Insoumise, ne peut-on pas effectivement constater un effet sociologique des médias qui marquerait un écart grandissant avec le reste de la population ?​ Comment peut quantifier la part consciente et inconsciente du support médiatique offert à Emmanuel Macron ? Le rôle du chien garde, dénoncé par Paul Nizan, et réaffirmé par Serge Halimi est-il encore à l'oeuvre ?

Avec quels effets sur l'opinion ?

Christophe Boutin : Jean-Luc Mélenchon aime décidément trop les formules, et celle de « CIA médiatique », pour savoureuse qu’elle soit, n’est pas très satisfaisante. De quoi s’agit-il ? De constater une évidence, le « deux poids, deux mesures » qui prévaut dans la manière dont les différents médias traitent sujets et hommes politiques. Mais répondre à votre question suppose d’abord de demander ce que sont dans la France de 2018 les médias et les journalistes.

Les médias mainstream actuels, télévisions, radios et principaux quotidiens, sont largement possédés par des opérateurs qui, quand ils ne dépendent pas directement de la commande publique, ont besoin, pour l’attribution de marchés privés, des règles édictées par la puissance publique. Ils ont aussi besoin, pour certains de leurs médias, qui sinon ne survivraient pas, de l’attribution fort généreuse d’une aide publique, justifiée théoriquement auprès des citoyens par la garantie d’un indispensable pluralisme. Il y a sans doute parmi ces opérateurs de grands patrons philanthropes uniquement préoccupés de faire vivre le débat démocratique, mais, comme le dit Jean Gabin dans Le président, évoquant les « patrons de gauche » : « il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre ». Les autres représentants de l’espèce pourraient donc peut-être penser parfois à l’influence que peuvent avoir leurs médias sur les politiques, et agir en conséquence.

Quant aux journalistes, il faut avant tout éviter de généraliser. Quel rapport d’abord entre une vedette médiatique et un pigiste de province ? Aucun en termes d’influence sur l’opinion publique politique. Il faut tenir compte ensuite de l’apparition du « journaliste qui pense », l’éditorialiste : quand le journaliste classique est censé nous présenter des faits bruts, l’éditorialiste nous explique comment les comprendre. « Se confronter au terrain pollue l’esprit de l’éditorialiste. Son rôle est de donner son opinion, d’affirmer ses certitudes, par essence improuvables » déclarait ainsi en avril 2017 l’ineffable Christophe Barbier.

Or, en dehors de toute « théorie du complot », on remarquera que les milieux de la politique, de l’économie et du journalisme « haut de gamme » s’interpénètrent volontiers : mêmes clubs de réflexion, allers-retours d’une rédaction à l’autre, et donc d’un groupe financier à l’autre, « ménages » bien rémunérés chez les opérateurs économiques, on travaille tellement ensemble (et plus si affinités) que l’on finit parfois par convoler, comme l’ont montré, entre autres, les couples Ockrent/Kouchner ou Sinclair/Strauss-Kahn.

Il y a donc de fait dans certaines démocraties, et ce n’est ni nouveau ni spécifique à la France, une « upper-class » mélangeant politiques, patrons et journalistes. Ce n’est pas nouveau, puisque cette collusion était effectivement celle dénoncée par Paul Nizan en 1932 dans Les chiens de garde, l’auteur y votant une même classe bourgeoise, et pas spécifique à la France puisque l’on a souvent fait le même reproche, entre autres, aux États-Unis.

« CIA médiatique » donc ? Manipulation du Jupiter élyséen et d’autres ? Ou plus simplement habitude de vivre ensemble, amitiés autant que complicités, et surtout conformisme d’une même classe (ou caste ?) quand l’expression d’une opinion discordante entraînerait le bannissement de celui qui l’aurait exprimée ? Sans doute plus la seconde que la première de ces deux approches.

Quels sont les processus internes aux médias qui peuvent avoir pour résultat de créer cette impression, notamment au sein des débats toujours plus nombreux, organisés sur les plateaux télévisés ? La recherche de la modération lors de ces interventions n’entraîne-t-elle pas un effet de calque avec le "et de droite et de gauche" revendiqué par Emmanuel Macron ?

Christophe Boutin : Quant au décalage politique entre les journalistes et le reste du pays, il est usuel d’en prendre pour exemple le sondage de 2012 de Harris portant sur les votes respectifs des deux catégories à l’élection présidentielle. Au premier tour, 39% des journalistes avaient voté Hollande (28,6% des Français), 19% Mélenchon (11%) 18% pour Nicolas Sarkozy (27,2%), 13% pour François Bayrou (9,1%), 7% pour Eva Joly (2,3%) et 3% pour Marine Le Pen (17,9%). Et au second tour c’était 74% pour Hollande (51,6%).

Ce net décalage à gauche des journalistes est toujours d’actualité, mais contrairement à ce que prétend le leader maximo de France insoumise, ce n’est pas toujours à ses dépens. S’il y a effectivement, notamment dans la direction des médias, des journalistes macronistes, nombre de membres de base des rédactions ont de nos jours les yeux de Chimène pour Mélenchon – au point qu’il en ait cru pouvoir être présent au second tour en 2017.

L’écart avec la population vient aussi d’un décalage entre les attentes de la population et ce que lui proposent les médias. Quand on prend le Baromètre 2018 de la confiance des Français dans les médias (Kantar-La Croix), à la question de savoir ce qu’ils recherchent dans les médias, les Français répondent à 90% « une information fiable », à 6% des « solutions » et à 2% une « opinion partisane ». Or ils ont l’impression que les journalistes ne possèdent pas toujours la neutralité qui permet de dispenser cette information fiable.

On saisit ce décalage aussi quant à la perception de l’indépendance des journalistes. En 2012 61% des journalistes trouvaient leur profession indépendante du pouvoir politique, et 54% du pouvoir économique. En 2018, 26% seulement des Français pensent que les journalistes sont indépendants du pouvoir politique, et 24% du pouvoir économique…

Les débats politiques ne sont pas tant en cause ici pour leur excessive modération que pour le remarquable parti-pris de nombre d’entre eux. Portraits à charge, questions piégées et insinuations permanentes envers les uns – quant ils sont invités -, coups d’encensoir et connivence affichée pour les autre. Certes, des émissions de qualité empêchent ici encore toute abusive généralisation, mais elles sont trop rares pour que ne s’installe pas le doute dans l’esprit du spectateur.

Quels sont les limites de l'influence des médias ? Dans quelle mesure l'élection de Donald Trump, par exemple, le référendum de 2005 en France, peuvent-ils infirmer l'idée que les médias les plus puissants seraient faiseurs de roi au sein de nos démocraties ?

Christophe Boutin : Il est vrai qu’en 2005 les médias ne laissaient aucun doute sur leur choix pro-« traité dit Constitution » en France, qu’en 2016 aux USA la majorité d’entre eux se montraient hostiles à Donald Trump, et vous auriez pu citer, même si ici, tradition anglaise oblige, les choses étaient plus partagées, le débat sur le Brexit au Royaume-Uni. On remarquera d’ailleurs en passant la gradation révélatrice entre le petit déséquilibre anglais et l’immense français, un décalage valant d’ailleurs autant pour les journalistes que pour la classe politique. Et pourtant, malgré le voeu majoritaire des médias, le traité a été repoussé, le Brexit voté et Trump élu.

Certes, une étude du magazine Science de novembre 2017, faite par le MIT, montre que la présentation d’un sujet dans la presse mainstream a pour conséquence une augmentation de 63% des messages le concernant sur Twitter, et que l’opinion de 2,3% des lecteurs aurait changé à sa lecture. Mais augmenter les messages sur les réseaux sociaux ne traduit en rien une adhésion, et ce ne sont pas 2% mais 20% des utilisateurs de réseaux sociaux qui disent avoir changé d’avis après leur consultation dans une étude de 2016. Les réseaux sociaux ont-ils pour autant remplacé les médias ? Il est vrai que, dans l’ordre des sources d’information des Français, on trouve la télévision, Internet, la radio et les journaux. Mais sur Internet 28% cherchent une information… sur les sites en ligne des grands journaux. On le voit, il y a imbrication au moins autant qu’opposition.

Ce qui est révélateur par contre, dans les cas cités, c’est, encore une fois, la coupure entre l’opinion des journalistes, formés dans les mêmes écoles, partageant références et valeurs, et les attentes des citoyens. Le politiquement correct progressiste paraît à la fois bien fade et bien peu à même de répondre aux inquiétudes grandissantes de nos sociétés. Et quand les médias s’obstinent à décrire la société telle qu’elle devrait être à leurs yeux, et non telle qu’elle est à ceux des citoyens quand ces derniers sortent simplement dans la rue, ils perdent crédibilité et légitimité. Une fois cette rupture consommée, on peut même se poser la question de savoir si les attaques permanentes de ces médias, contre des hommes ou des idées, ne finissent pas par servir ceux qui en sont victimes – le cas Trump ayant ici valeur de symbole.