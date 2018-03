"Hairspray" : pas loin de valoir "Grease" ou "La Fièvre du samedi soir"

COMEDIE MUSICALE

"Hairspray"

de Thomas Meehan, Marc O'Donnell, Marc Shaiman (musique)

Adaptation de Stéphane Laporte

Mise en scène: Ned Grujic

Avec Bart Aerts, Arnaud Allain, Laure Balon, Stan Believe, Thierry Bilisko, Guillaume Bouchède, Matthieu Brugot, Cerise Calixte, Karim Camara, Julie Costanza, Simon Gallant, Bastien Jacquemart, Tiffanie Jamesse, Malika R. Johany, Lola Jubault, Kendy, Marine Llado, Margaux Maillet, Laura Nanou, Virginie Perrier, Christian Schummer et Gilles Vajou

INFORMATION

Théâtre des Folies Bergères

Durée : 2 heures 30 environ

Les 24 mars, 5, 7, 12, 13 et 14 avril à 20 heures

les dimanches 25 mars, 8 et 15 avril à 16 heures

Réservations: www.foliesbergere.com/Tél : 08 92 68 16 50

du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

32 rue Richer 75009 Paris

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Nous sommes dans les années soixante, en plein rêve américain, période dans laquelle chacun est persuadé que tout est possible : "quand on veut, on peut".

A Baltimore, une jeune ado veut se faire engager comme danseuse lors d'auditions à la télévision malgré un manque évident de physique de l'emploi : elle est petite et surtout bien boulotte. Elle se heurte alors à une Amérique raciste envers "les noirs et les gros" et foncièrement intolérante.

Ce concours de Miss Hairspray sert en fait de toile de fond aux problèmes de société du moment et notre jeune entêtée va utiliser la musique et la danse pour manifester sa rebellion et véhiculer les valeurs importantes à ses yeux, quitte à se retrouver en prison, la "maison de poupées", pour avoir apporté son soutien aux noirs. C'est l'histoire de son combat et de son succès.

POINTS FORTS

- le spectacle va crescendo, d'une première partie très bien, qui place l'action et les personnages, à une reprise épatante après l'entracte pour aboutir à un final formidable, tant par la danse que par les chants et l'immense gaieté chorale qui se dégage de cette jeune troupe

- les années soixante sont remarquablement retranscrites : la mode, cols pelle à tarte, les costumes cintrés aux couleurs improbables, les coiffures choucroute, puis les danses, le twist comme le madison ; on se retrouve plongé dans les années yéyé avec Salut les copains et Sheila et ses couettes. Les costumes rappellent la série "Mad Men". C'est furieusement ringard !

- outre la chorégraphie excellente, elle aussi bien d'époque, cette troupe est dotée de comédiens "à voix" puissantes et bien posées, superbes

- la mère de l'héroïne est inénarrable, avec ses conseils à la noix : "méfies-toi des crooners...". Elle a le chic de la formule, évoquant sa "corpulence à géométrie variable" et se lamentant d'être "un yaourt oublié au fond du frigo : sa date de péremption est dépassée"

- mention spéciale à la mise en scène lors de la séance dans la prison ; les comédiens jouent avec les barreaux de très élégante manière et ces barreaux stylisés sont une jolie trouvaille