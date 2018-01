"Guillermo Guiz a un bon fond" : le plus gros potentiel de l'humour noir francophone

Guillermo Guiz

"Guillermo Guiz a un bon fond"

Théâtre du Point Virgule

7 rue Sainte Croix de la Bretonnerie - 75004 - Paris

Jusqu'au 31 mars: Du jeudi au samedi à 20h00

01 42 78 67 03 www.lepointvirgule.com

De et avec Guillermo Guiz

EXCELLENT

Thème

Dans son spectacle, Guillermo Guiz nous raconte ses différentes expériences, qui vont permettre au public de juger si il est un type bien... ou pas !

Points Forts

- On passe un très bon moment avec Guillermo Guiz ! On a le sentiment qu'il jouit de plus de liberté et qu'il est plus naturel que dans ses chroniques sur France Inter ou Canal +.

- Guillermo Guiz est très à l'aise avec le public qui rit du début à la fin.

- Il m'a fait penser à un mélange entre JC dans le film Dikkenek et Gaspard Proust.

- Guillermo Guiz, comme tout adepte de l'humour noir, aborde beaucoup de sujets sensibles, sur lesquels le public n'aurait pas penser rire avant d'entrer dans la salle. Il le fait très habilement et apporte une nouvelle preuve qu'on peut rire de tout lorsque ces thèmes sont abordés avec détachement et humour.

Points Faibles

Je n'en vois pas... Simplement un conseil: arrivez bien en avance car la salle est comble et le placement est libre.

En Deux Mots

Le plus gros potentiel de l'humour noir francophone !

Une phrase

"Pour la Belgique, c'est un drame d'être assimilée au terrorisme... on a tant de pédophiles merveilleux"

L’auteur

Né en Belgique sous le prénom de Guy, on comprend aisément que Guillermo Guiz ait choisi un pseudonyme pour se lancer dans une carrière d'humoriste. Diplômé de sciences-politiques et de journalisme, sa passion pour le stand up se révèle lorsqu'il découvre la discipline aux Etats-Unis.

Après avoir joué dans deux temples de l'humour bruxellois, le Kings of Comedy Club et le Théâtre de la Toison d'Or, il présente son One Man Show, "Guillermo Guiz a un bon fond", à Paris, au Point Virgule.

Il est également chroniqueur chez Nagui, sur France Inter, et possède son programme court "Le roi de la vanne", sur Canal +.