Les guerres de mon père de Colombe Schneck : Un beau texte, d'une grande tendresse

Et Colombe Schneck, de confier : « Sa mort à la sortie de l’adolescence m’a laissée dans un état de grande solitude. En écrivant, en enquêtant dans les archives, pour comprendre ce que mon père fuyait, je me suis avouée, pour la première fois, que nous n’étions pas coupables de nos errances en tout genre et que, peut-être, je pouvais accepter d’être aimée »…

>POINTS FORTS

-Au fil des ans et des parutions, Colombe Schneck avance en mots, sans tapage mais sûrement. Là encore avec « Les guerres de mon père », elle brille par son élégance, sa fragilité. Par le clair-obscur aussi.

-Le portrait intime et universel d’un père.

-Le texte tout en émotion(s) d’une enquête à la fois menée avec obstination et emplie de tendresse.

-L’hymne au goût insubmersible de vivre pratiqué par un homme de bien.

>POINTS FAIBLES

Encore un livre sur le père, diront certains, mais il tiendrait de la malhonnêteté de trouver un quelconque point faible dans ce livre débordant d’amour, de tendresse et d’émotion pour un homme qui fut « juste quelqu’un de bien »…

>EN DEUX MOTS

Un beau texte d’une grande tendresse.

>UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

1- « Si vous l’aviez connu, vous n’auriez rien pu deviner, son regard était toujours doux, souriant. A ses côtés, on se sentait aimé. Mon père voulait savoir ce qu’il pouvait faire pour vous. Comment vous aider. Quel était votre désir.

Guettant la moindre grimace, le plus infime souffle de contrariété auquel il répondait :

-Cœur qui soupire n’a pas ce qu’il désire.

Alors, il partait en quête de ce qui pouvait vous soulager ».