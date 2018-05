"La Guerre de Troie (en moins de deux !)" : enfin une guerre dont on aimerait qu'elle dure plus longtemps!

THEATRE

« La Guerre de Troie (en moins de deux !) »

de Jérôme Imard et Eudes Labrusse.

Mise en scène : Jérôme Imard et Eudes Labrusse.

Musique : Christian Roux.

Avec Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philippe Weissert.

INFORMATIONS

Théâtre 13 / Jardin

103A Boulevard Auguste Blanqui

75 013 Paris

Réservations: 01 45 88 62 22

www.theatre13.com

Jusqu’au 10 juin

Du mardi au samedi, 20h. Dimanche, 16h. Relâche le lundi.

>RECOMMANDATION

EXCELLENT

>THEME

Sur la scène, une très belle table rectangulaire aux pieds métalliques et sept chaises noires en bois.

Dans un coin, un piano. Il n’en faut pas plus pour une invitation au voyage. Inspiré par Homère, Sophocle, Euripide, Hésiode ou encore Virgile, on file en Grèce antique. Tout est en place pour « La Guerre de Troie (en moins de deux !) ».

Et ça déménage : en effet, en vingt-quatre tableaux et un épilogue (la même construction dramaturgique que chez Homère et les vingt-quatre chants de « L’Iliade »), on va donc tout savoir sur cette guerre. Les sept comédiens et le pianiste (tous de noir vêtus, sandalettes spartiates au pied) racontent tout : de la naissance divine d’Hélène (qui sera « la plus belle femme du monde » mais qui apparaît durant tout le spectacle sous la seule forme d’une poupée Barbie ! ) au dénouement d’une guerre implacable, en passant par la colère et la mort d’Achille blessé au talon par une flèche empoisonnée, la jalousie des déesses face à la Pomme d’or, le sacrifice d’Iphigénie, la transformation de Zeus en cygne blanc, la folie du valeureux Ajax, le destin de Philoctète, les combines de Palamède pour piéger Ulysse et ses innombrables ruses dont son légendaire cheval de Troie… On a droit aussi à une ribambelle de dieux et demi-dieux, certains coquinant avec des humains.

L’un des auteurs- metteurs en scène, Eudes Labrusse, précise que « le projet s’attache à retracer la « miniature » d’une immense fresque mythologique, tout en tâchant d’en traduire le souffle d’épopée. La mise en scène est ancrée dans ce jeu de confrontation entre le petit et le grand… »

>POINTS FORTS

-Un texte intelligent, mêlant allégrement histoire, pédagogie et humour.

-La belle cohésion de la troupe des sept comédiennes et comédiens. Chacun(e) jongle avec plusieurs personnages et tous jouent la même partition ; à aucun moment, l’un(e) ou l’autre ne cherche à se mettre en avant, au dessus de ses compagnons de jeu.

-Une mise en scène efficace, sans fioritures, qui raconte sérieusement la mythologie sans jamais se prendre au sérieux, appuyée par une musique variée, interprétée en direct par le pianiste Christian Roux qui rappelle que « la Grèce antique ne connaissait que le mode monophonique ».

-Les quatre chansons qui, placées avec à-propos, emmènent cette « Guerre de Troie (en moins de deux !) » vers la comédie musicale de bonne tenue.



>POINTS FAIBLES