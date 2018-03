La guerre TF1 contre Canal, Orange et Free : quand la première chaîne d’Europe se fâche avec ses distributeurs

Des millions d’utilisateurs se sont vus coupés les chaines du groupe TF1 ces derniers jours, les abonnés de Canal. Canal Plus a voulu taper là où ça fait mal : l’audience, donc le portefeuille. Depuis vendredi dernier, les résultats d’audience des principaux programmes de TF1 ont déjà pâti de ces coupures. La bourse, de son coté, en a tiré les leçons en sanctionnant le titre. Et ce n’est pas fini ... Même si Canal a rétabli dans la nuit de mercredi à jeudi la distribution de TF1 sur une partie de son réseau, les discussions continuent avec Orange et Free.

Ces abonnés pourraient bien connaître le même sort.

« La rémunération demandée étant incompatible avec notre volonté de maintenir notre tarif, nous sommes contraints d’interrompre la diffusion de TF1, TMC, TFX, LCI… » se justifie Free dans un bandeau s’affichant sur l’écran de télévision de ses abonnés. La « rémunération demandée », c’est en fait le droit d’utilisation de ses chaines que réclame TF1, d’une vingtaine de millions d’euros.

Bouygues a signé, mais c’est la même maison mère de TF1. SFR, le groupe de Patrick Drahi, a accepté le deal, après des menaces de poursuite.

Mais pour Orange et Free, alors que TF1 reste disponible gratuitement par la TNT ou internet, la pilule a du mal à passer.

TF1 sait qu’il est incontournable, parce qu‘il produit des contenus. Il investit beaucoup d’argent dans les films, les séries et les émissions de variétés comme The Voice. Il investit aussi beaucoup dans les droits sportifs, et notamment dans les grandes manifestations internationales, comme la prochaine Coupe du monde de football. Ses programmes sont donc incontournables, pour le moment. La chaine reste la plus regardée en France, elle réalise les meilleures audiences et compte bien battre ses records en juin avec le football.

Sauf que TF1 n’accepte plus que des diffuseurs opérateurs puissent utiliser gratuitement ses programmes et gagner de l’argent avec.

Et à y regarder de plus près, ce débat n’est pas différent de celui que mènent les industriels de la consommation avec les hypermarchés ou leurs centrales d’achat. Danone, Nestlé, Coca-cola, l’Oréal ferraillent tous les jours avec les acheteurs de la grande distribution pour protéger la valeur de ce qu’ils produisent, leur marge, leur liberté. Parce que si Carrefour, Auchan ou Leclerc pouvaient se procurer les yaourts Danone sans payer, ils le feraient.

Dans tous les métiers, les producteurs de biens et service ont été harcelés par les grands diffuseurs. Le partage de la valeur a donné lieu à de sanglantes confrontations.

Or, si le producteur de yaourts ou d’eau minérale, comme le producteur de télévision, ne protège pas sa valeur, il se ruine et perd sa capacité à investir.

Du coup, TF1, Danone, même combat. D’autant que la digitalisation a accru la gravité du débat. D’abord parce que de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché de la distribution avec Amazon et ses cousins d’Amérique.