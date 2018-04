La guerre de la terre et des hommes ou l’avenir de l’Occident

Antoine Compagnon, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, La Littérature pourquoi faire ?[1] disait ceci : « Aujourd’hui, même si chaque automne voit la parution de centaines de premiers romans, l’on peut avoir le sentiment d’une indifférence croissante à la littérature. »

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, Calvino professait encore la leçon de Proust, comme le rappelle Compagnon : « Par l’art seulement, écrivait Proust, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. » Aux yeux de Calvino, la suprématie de la littérature ne faisait pas question. »

Et en effet, Compagnon a raison : vu d’aujourd’hui, il apparaît que la distance soit moins grande entre Calvino et Proust, ou entre Roland Barthes et Gide, ou entre Michel Foucault et le surréalisme, qu’entre nous et Barthes, Foucault ou Calvino, entre nous et ces dernières avant-gardes qui maintenaient très haut l’exigence de la littérature difficile et croyaient en elle comme en un absolu.

Il est vrai que les excès formalistes de ces grandes avant-gardes littéraires auront contribué à éloigner tout un public de la littérature. Et qu’une certaine littérature a aujourd’hui pris le relais, qui vise moins l’émancipation et la révolution des langages poétiques que la réparation d’une société en panne d’elle-même : on ne compte plus ces autofictions, témoignages, qui entendent par leur récit remédier, d’abord au mal être de leurs auteurs, et accessoirement à ceux des êtres humains en général – une littérature « responsable », ou d’utilité publique si l’on veut, et qui semble avoir entendu la leçon de Compagnon :

Elle participe de ce combat, donc, « qui entend affronter directement le problème de la fonction cognitive, éthique ou publique de la littérature au détriment de ses fonctions esthétiques, en somme, et qui relègue au second plan les vieilles querelles sur la littéralité, et la « qualité de la forme ».

Pourtant, un livre vient de paraître, qui entend relever ce défi: refuser de choisir entre la qualité de la forme et les urgences sotériologiques ou thérapeutiques de notre temps : La guerre de la terre et des hommes, de Pascal Bacqué[2].

Un livre qui ne renonce ni à l’Histoire, ni à la Poésie. Ce livre est donc un événement, car il ne ressemble à rien de ce que nous pouvons qualifier de littéraire aujourd’hui.

Roman Jacobson, le grand linguiste russe, professait que l’acte poétique, c’est la projection de l’axe paradigmatique d’un texte (si l’on veut le « sens », verticalement dressé à l’horizon de ce qu’on lit) sur l’axe syntagmatique (si l’on veut le mouvement horizontal et ligne après ligne des mots qui se succèdent) : eh, bien, on dira que c’est cela que fait ce livre, et c’est donc bien un texte poétique, mais il fait mieux que cela encore : il retourne simultanément ce pas à pas poétique des mots sur lui-même, le renvoie à la verticale, pour en faire la matière d’une narration parfaitement ordonnée – et dont le sens s’éclaire au fur et à mesure que l’on avance dans cette forêt que l’on croyait d’abord trop obscure pour s’y aventurer.