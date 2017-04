Guerre du pétrole : les efforts de l’Opep pour tirer les prix du pétrole vers le haut anéantis par les capacités de production américaines

Cette hausse est elle-même consécutive à la remontée des cours amorcée en janvier 2016. Comme on peut le voir sur le second graphique, l’activité de forage américaine est fortement liée au cours du pétrole, avec un retard de 4 à 5 mois.

Dans ces conditions, il devient effectivement impossible pour l’OPEP d’agir durablement sur les prix. Dès qu’elle parvient à une hausse, celle-ci entraîne un redémarrage de l’activité américaine qui, à son tour retourne les prix à la baisse. Il faut préciser qu’il s’agit là d’un mécanisme naturel du marché, qui n’est aucunement contrôlé par l’État fédéral américain, sous Obama aussi bien que sous Trump.

Quels sont les pays les plus touchés par la hausse de la production américaine ? Quels sont les pays ayant les coûts de production les plus élevés, se trouvant dans une situation inextricable ?

Il résulte de ce mécanisme que lorsque l’OPEP s’efforce de limiter sa production, ce sont d’autres pays producteurs qui en profitent. Pour ce qui est des parts de marché, les principales victimes sont donc les pays alliés du Golfe persique, le fameux Conseil de coopération du Golfe. Sur le plan des coûts de revient, les plus élevés se trouvent sans surprise dans les pays du nord, en Grande-Bretagne, au Canada ou en Norvège, ainsi qu’au Brésil en raison de l’exploitation offshore. Ce sont ces pays qui pâtissent le plus des faibles cours. Mais les pays qui souffrent le plus sont surtout ceux dont la rente pétrolière pèse le plus dans le budget de l’État : le Yémen, l’Algérie, l’Iran, le Nigeria, le Venezuela, l’Angola, l’Irak ou l’Arabie Saoudite. Parmi eux, ceux qui ont le couteau sous la gorge (voire déjà dedans…) sont ceux qui ne disposent pas de réserves financières et qui sont déjà très endettés, à savoir le Venezuela, l’Angola, le Nigeria, l’Algérie et l’Irak. Pour eux, l’absence de perspective de cours élevés laisse présager de sombres années.