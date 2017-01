La guerre des gauches : les dix dossiers qui creusent le fossé entre ceux qui veulent gouverner et ceux qui ne le veulent pas vraiment

Pour tous les observateurs, le spectacle des candidats de gauche qui se déchirent à la fois sur le bilan de François Hollande et surtout sur les programmes qu’ils proposent permet de montrer le fossé qui sépare ceux qui veulent véritablement gouverner et ceux qui se drapent dans une posture tellement radicale qu’ils doivent quand même se rendre compte eux même que la plupart des réformes qu’ils proposent ne sont pas applicables. Donc ils sont dans la course pour y participer, mais ils sont disqualifiés pour la gagner. Ou alors s’ils veulent le pouvoir, ils n’ont pas réalisé qu’il fallait ensuite l’exercer.

La faute de François Hollande été de faire croire à ses électeurs que le programme qu’il proposait en 2011 était applicable.

Lui même devait quand même en douter.

Le grand changement par rapport à 2011, c’est qu‘il y a une majorité de Français qui n’acceptent plus ce double langage. Même ceux qui ont été attirés par les mouvements extrémistes acceptent mal, des promesses dont ils savent qu’elles sont utopiques. A cet égard, la victoire de Trump et le désordre que le Brexit provoque en Grande Bretagne quant à sa gestion est très pédagogique pour les autres peuples. La situation est telle qu’une majorité d'Anglais seraient aujourd’hui d’accord pour troquer cette utopie radicale avec des amendements au système d’intégration européenne. Aux Etats-Unis, on voit bien qu’une partie des électeurs de Trump a compris dès aujourd’hui que beaucoup de ses promesses ne seraient pas appliquées.

Le débat du primaire de gauche permet de repérer des grandes lignes de fractures et de marquer d’un chiffon rouge les promesses qui paraissent irresponsables. Les dix dossiers qui creusent le fossé entre les deux gauches éclairent la vraie nature du débat politique.

1° Le projet d’annuler en partie les dettes publiques pour alléger le fardeau financier ne passe pas. C’était évidemment dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, on l'a retrouvé, un moment, chez Benoît Hamon et même chez Arnaud Montebourg. Ils ont mis tous les deux cette hypothèse en sourdine. Les Français ont compris que l’endettement public était financé en partie par l'épargne des Français (l’assurance vie) et par l étranger. Menacer d’annuler cette dette, c’est « promettre » aux épargnants de les ruiner. C’est aussi se fermer la porte des financements étrangers. La France a besoin d‘emprunter 250 milliards d’euros par an. La semaine dernière, elle a levé de 9,5 milliards d’euros à des conditions de taux très favorables. Annoncer qu’il faut annuler la dette reviendrait à être exclus de tous les marchés financiers. Inimaginable, inapplicable sauf à annoncer aux fonctionnaires et aux retraités qu’on ne versera plus leurs pensions ou leurs rémunérations à compter du 20 de chaque mois.

Il faut donc renoncer à cette promesse utopique et réfléchir à d’autres moyens de réduire la dette ou le poids de la dette. Il y en a bien sûr !!!