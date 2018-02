Guerre froide : Quand le KGB infiltrait la police française

J’occupe un F3 de la Petite Couronne, dans un quartier du 9-3 encore préservé à l’époque. Un soir de février 1988, je regarde le JT de 20 heures, à moitié assoupi après une bonne journée de travail à Nélaton. À mes côtés, ma femme, N. Nous n’avons pas encore d’enfants à bientôt trente ans, mais nous y pensons… Sonnerie à l’interphone. Une voix un peu rauque : « C’est Anatole… » Je pense d’abord à un démarcheur à l’accent slave ou allemand. Soudain, le fl ash : Anatole, mon contact perdu de vue depuis dix mois… Le « Soviet », le « C1 » de la ligne KR !

Un officier du KGB en bas de chez moi ? Que veut-il ? Aurait-il fait défection à l’Ouest ? En quelques secondes, les pensées se bousculent. Vite, comment réagir ? « Anatole, je descends. » Avant de dévaler les trois étages, j’avertis mon épouse : « Surtout, pas un mot sur la DST, laisse-moi faire. C’est un contact ancien de boulot, un Soviet. » Stupéfaction de ma conjointe, qui ne savait rien de mes missions et qui ne connaissait que quelques collègues de repas amicaux. L’épouse ne doit rien savoir.

Encore sous le coup de la surprise, incrédule, je descends le chercher. Le revoilà, après un an sans contact. Méfi ance, interrogations. Comment a-t-il trouvé mon adresse, alors que je suis sur liste rouge ? Dois-je lui avouer que je travaille à la DST ? Je l’invite à prendre un verre au salon, feignant la bonne surprise pour masquer mon inquiétude… Mon épouse tombe des nues. Après quelques banalités, vient la question qui tue, alors que le JT de PPDA touche à sa fi n : « Alors, que fais-tu au ministère maintenant, ça te plaît ? » Je dois vite trouver une bonne réponse, sans le braquer car je me dis que s’il reprend contact un an après, c’est qu’il cherche quelque chose. Mais quoi ? L’enjeu est lourd pour moi et la DST. Avec un aplomb qui me surprend moi-même, je lui dis que je suis en charge de questions de documentation et de personnel au cabinet du DGPN (1) , rue Nélaton. Un demi-aveu pour paraître crédible, au cas où j’aurais fait l’objet d’une fi loche des services russes. Ou d’une fi loche à venir. Il se trouve qu’au siège Nélaton, dans le hall, il est indiqué, pour le seizième étage, « DGPN-Cabinet ». Il s’agit en fait de salles de réunion et de bureaux.

Là je sens que la « truite a tourné autour de la bonne mouche de printemps dans la rivière ». Notre petit jeu du chat et de la souris continue. Je lui demande comment il m’a retrouvé. Mon adresse était certes indiquée sur un annuaire de 1985, mais entre-temps j’avais changé de bâtiment et je m’étais mis sur liste rouge. Lui-même ou d’autres à sa solde m’avaient donc cherché. Et la boîte aux lettres avait parlé. Mon lascar, tu n’es pas venu pour rien, me suis-je dit.