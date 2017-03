Le groupe Carrefour, au centre d’une guerre de succession et au cœur d'une nouvelle révolution dans l’hypermarché

Décryptage

Critiques De la caricature anti-Macron aux costumes de Fillon, un néo populisme anti-riches empoisonne la campagne A dénoncer le prix des costumes de François Fillon les médias prendront-ils le risque d’encourager les passions négatives dans l’opinion, développant une forme de néo-populisme anti-riches qui pourrait décourager du choix d’une politique libérale proposée aussi par Emmanuel Macron?

Retour au calme Le Pen, Macron, Fillon : mais qui saura profiter du retour à une campagne ordinaire ? Les candidats demandent tous à ce que la campagne revienne sur le terrain des programmes, et plus celui des attaques ad hominem et des affaires. Mais cela est parfois un voeu pieux pour certain à qui l'atmosphère actuelle semble parfaitement convenir.

Feel good Comment réussir à tourner la situation à votre avantage si vous n'avez pas pu vous empêcher de pleurer au travail Une étude réalisée par l'Ecole de Commerce de Harvard montre que pleurer sur son lieu de travail peut être bénéfique dans une seule condition, que ces larmes démontrent votre passion pour votre travail. Dans d'autres circonstances, exprimer ses émotions peut être utile pour sa carrière.

Cri d'alarme Ce retard français en matière d'information sur les maladies mentales qui plombe ceux qui en souffrent comme ceux qui y sont confrontés Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale se déroulent du 13 au 26 mars 2017 sur la santé mentale au travail. Alors que les entreprises sont de plus en plus interrogées par cette question : peut-on concilier un problème de santé mentale et travail. La Fondation FALRET initie dès mardi une campagne de sensibilisation à ce sujet.

500 signatures Pourquoi François Asselineau est accusé d'être complotiste alors qu'il est surtout… Dans la galaxie des « petits candidats » à la présidentielle, le cas de François Asselineau mérite d’être traité avec une attention particulière.

Récession en vue Donald Trump va-t-il précipiter la fin de l'une des plus longues reprises économiques américaine ? Voilà 100 mois que les Etats-Unis sont sortis de leur plus grave récession d’après-guerre. 100 mois que la reprise avance certes lentement, mais 100 mois qui en font la troisième reprise d’après-guerre par sa longueur, bien proche de battre le record si la politique de normalisation graduelle des taux de la Fed se poursuit.

Président de tous les Français François Fillon face au défi de la conquête électorale de cette France du travail qui se refuse largement à lui Lundi, François Fillon fait une conférence de presse sur son projet présidentiel et notamment sur l'économie. Le candidat des Républicains obtient des scores très faibles dans "la France du travail". Seulement 10% et même moins chez les 35-49 ans, les ouvriers et les salariés.

Faute politique Meeting pro-Erdogan à Metz : quand le gouvernement français démontre qu'il ne comprend rien aux rapports de force qu'affectionne le président turc La venue à Metz pour un meeting des Affaires étrangères turc Mevlut Cavusoglu est une faute de plus à inscrire dans le bilan du quinquennat de François Hollande. En ne se ralliant pas aux positions d'Angela Merkel, il montre une Union Européenne désunie face à une Turquie de plus en plus agressive.