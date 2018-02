Gros temps sur les marchés financiers : l’erreur (politique) à ne surtout pas commettre pour éviter le risque de contagion au pouvoir d’achat de M. et Mme ToutLeMonde

Rémi Bourgeot : Le S&P 500 est plus de quatre fois plus élevé que son point bas de début 2009 et plus de 80% plus élevé que le pic qu’il avait atteint en 2007, à la veille de la crise financière. Cette évolution spectaculaire a été permise par une conjonction de facteurs, au premier lieu desquels un soutien sans faille de la Réserve fédérale, avec sa politique de taux nuls, ses programmes massifs d’achat de titres de dette et son extrême pédagogie vis-à-vis des acteurs de marché lorsqu’il s’est agi d’évoquer une forme de normalisation.