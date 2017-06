Gros coup chaud en Syrie : escalade généralisée en vue ?

Atlantico : Le ministère russe de la défense à déclaré «Dans la zone d'opération militaire de l'aviation russe dans le ciel syrien, tous les aéronefs, y compris les avions et les drones de la coalition, détectés à l'ouest de l'Euphrate seront pris pour cible par les moyens de lutte antiaérienne russe aériens et terrestres». Quels sont les risques d'escalade, notamment entre les Etats Unis et la Russie ? Le conflit est il en voie de mutation ?

Alain Rodier : Effectivement, un F/A-18E de l’US Navy a abattu un chasseur-bombardier Su-22 syrien qui venait de s'attaquer à un groupe rebelle au sud de Tabqa, ville reprise sur Daech le 10 mai 2017 par les Forces Démocratiques Syriennes (FDS), la coalition kurdo-arabe (à majorité kurde) soutenue par Washington. Tabqa se trouve à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Raqqa, la « capitale » du proto-Etat islamique qui est l’objectif des Américains mais aussi du régime syrien qui tente de progresser depuis le sud-ouest.

Moscou se montre ulcéré par cette action de l’aviation américaine assurant que le bombardement visait un groupe appartenant à Daech. De plus, la Russie souligne qu’il s’agit d’une opération illégale au regard du droit international ce qui est vrai sur le plan strictement juridique. Le ministère de la Défense russe a déclaré : « Dans les zones d'intervention de la flotte aérienne russe en Syrie, tout objet volant, y compris les drones de la coalition internationale situés à l'ouest de l'Euphrate seront surveillés par les forces terrestres et aériennes russes comme des cibles(1) ». Il précise également que « le commandement des forces de la coalition n'a pas utilisé les canaux de communication existants entre la base aérienne de Al Udeid (Qatar) et celle de Khmeimim (Syrie) afin d'éviter l'incident ». Enfin, Moscou estime qu'il s'agit « d'un manquement conscient de se soumettre aux obligations du Mémorandum sur la prévention des incidents aériens et la sécurité des vols lors des opérations en Syrie » et, en conséquence les Russes suspendent leur coopération avec les Etats-Unis en Syrie. Toutefois, ce n'est pas la première fois que cela se produit. A savoir que cela avait été le cas en avril 2017 après le tir de missiles mer-terre sur la base aérienne syrienne d'Al Chaayrate par l’US Navy suite à l’attaque chimique ayant eu lieu le 4 avril dans la province d’Idlib attribuée au régime.

Cet incident majeur vient compléter une série d’engagements US contre des milices progouvernementales syriennes qui se dirigeaient vers Al-Tanf située à proximité de la frontière jordano-irakienne. Là, c’était pour « protéger » des éléments de l’Armée Syrienne Libre (ASL) accompagnés de forces spéciales US et britanniques que les Américains avaient frappé à trois reprises des colonnes de milices chiites qui s’approchaient d’Al-Tanf. Depuis, les Américains ont déployé au moins une batterie HIMARS (HIgh Mobility Artillery Rocket System) à Al-Tanf pour faire face à l’artillerie syrienne qui serait aussi présente sur zone.