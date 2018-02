Grèves, scission politique du pays… l’Allemagne est elle en train de connaître la fin de sa “fin de l’histoire” ?

Érosion de la popularité d'Angela Merkel, mouvements de grèves en cours, impatience de la population face à l'incapacité de former un nouveau gouvernement, que révèlent réellement ces différents signes actuels de la situation interne du pays ? Dans quelle mesure la période actuelle pourrait-elle être le signe d'une fin de "la fin de l'histoire" - pouvant se caractériser par une approche politique de "bullet points" (une politique de maintenance, sans idéologie, sans vision et peu convaincante selon les termes de Anna Sauerbrey dans le New York Times ) comme l'indiquait l'opposant interne à Martin Schulz au SPD, Kevin Kühnert ?

Après douze années de coalitions alambiquées, peu propices à l’épanouissement du libéralisme politique, la République fédérale s’apprête désormais à être gouvernée par ce que l’on peut qualifier de coalition zombie.

La période actuelle est à la fois marquée par le crépuscule politique de la Chancelière Merkel et par le manque d’alternative à sa personne ; ce qui crée une situation politique plus préoccupante encore que le cadre des trois coalitions précédentes, qui a vu prospérer divers types d’extrémisme. Angela Merkel se préoccupe désormais de faire prévaloir sa ligne dans la perspective de sa succession face aux courants plus à droite au sein de la CDU, mais la réalité à laquelle elle fait face, bien plus que les négociations avec le SPD, est celle de l’envolée de l’extrême droite qui pèse encore davantage sur l’équilibre politique allemand.

Le manque d’alternative personnelle est visible aussi bien dans le camp conservateur que chez les sociaux-démocrates qui vivent dans l’ombre de la Chancelière depuis le départ de G. Schröder au milieu de la décennie passée.

Les querelles internes au SPD illustrent ainsi le malaise du pays. En tentant d’expliquer, à la suite de sa campagne désastreuse, que son grand dessein européen dépasse le modeste jeu berlinois, Martin Schulz se fait l’incarnation d’une forme de vide politique qui suscite l’indignation des jeunes du SPD et de nombreux militants. Cette révolte se manifeste formellement contre cette troisième grande coalition entre conservateurs et sociaux-démocrates sous l’égide de Madame Merkel, mais le problème qu’ils pointent est en réalité plus profond. Il est difficile d’évaluer l’éventuel projet que porteraient ces voix discordantes car cela ne semble précisément pas être leur objet que de produire un projet alternatif à cette heure. Derrière la dénonciation de ce qu’il a génialement qualifié de « Politik der Spiegelstriche », ou politique des bullet-points, Kevin Kühnert n’appelle pas nécessairement à un grand élan romantique mais pointe très explicitement la vacuité intellectuelle et le risque d’effondrement du parti. Martin Schulz se fait l’écho d’une tendance bien plus problématique que celle qui s’était déployée au cours des deux grandes coalitions, avec la confusion grandissante entre les deux partis et le risque d’érosion du jeu démocratique. Martin Schulz a été appelé pour mener la bataille électorale alors qu’aucune figure ne s’imposait. L’ancien président du Parlement européen a été sanctionné par le score le plus bas du parti depuis la fondation de la République et il incarne désormais le risque tangible de sa disparition.