Grèves du 22 mars, stop ou encore ? Pourquoi les Français peinent à se faire un véritable avis (et pourquoi cela révèle une faille majeur du système macronien)

Atlantico : Des cheminots aux enseignants en passant par les Ehpad, ce 22 mars annonce le coup d'envoi d'un mouvement social s'opposant à la politique menée par Emmanuel Macron. Pourtant, derrière le "en même temps", la lisibilité de l'orientation politique des réformes menées jusqu'alors peine aussi bien à susciter une adhésion qu'une opposition, faute de sens clair donné à l'action du gouvernement. Derrière le réformisme, et au regard de ce qui a pu être mis en place jusqu'alors, comment qualifier l'action du gouvernement ?

Philippe Crevel : Depuis 1995 et les grandes grèves, les Gouvernements ont peur d’ouvrir de front plusieurs dossiers. En 2003, après la réforme des retraites, Jean-Pierre Raffarin a décidé de reporter la réforme de l’assurance-maladie. Son antienne était de retisser les liens sociaux supposés distendus par la loi Fillon. Emmanuel Macron semble rompre avec cette méthode en annonçant très rapidement l’engagement de plusieurs réformes, droit du travail, formation, assurance-chômage, SNCF, révision constitutionnelle, retraite, réforme fiscale de l’épargne, réforme du financement des entreprises. En tapant tout azimut, le pouvoir tente de noyer les résistances. A la guerre de tranchée des pouvoirs précédents succèdent une guerre de mouvement. Ainsi, le Gouvernement médiatise un rapport, annonce une réforme et indique qu’il ouvre une concertation avec les partenaires sociaux. Il applique ainsi le petit bréviaire des campagnes napoléoniennes. Il enfonce les points faibles pour déplacer les lignes de force et tenter de bousculer des armées bien plus nombreuses que les siennes. Mais, pour le moment, seul le dossier des ordonnances, celui de la hausse de la CSG et celui de la fiscalité de l’épargne ont été menés à leur terme. Du fait de la multiplication des annonces qui peuvent être contradictoires, l’action du gouvernement peut ressembler à une œuvre impressionniste en cours de réalisation. Beaucoup de couleurs mais la forme à du mal à ressortir. Le pouvoir godille pour se frayer un chemin en essayant d’éviter les nombreux écueils sur sa route.

Jean-Yves Archer : Le 22 Mars 1968 a été un point de départ d'un mouvement social. A l'inverse, le 22 Mars 2018 marque une tentative laborieuse d'agglutinement de revendications catégorielles plus ou moins justifiées. Il y a donc une profonde différence d'intensité et de sens.

Quand on voit Laurent Joffrin écrire dans son billet quotidien " que la SNCF gagne de l'argent ", on se dit que la culture économique sincère a encore des terres à défricher. En effet, même les tenants du Groupe GDR ( ex-PCF ) à l'Assemblée ne disconviennent pas que la SNCF perd plusieurs milliards par an. A minima 3,5 !

Il fallait donc une réforme à la SNCF digne de ce nom c'est-à-dire bien autre chose que la loi Vidalies de 2014 qui n'a rien arbitré.

Assurance-chômage, formation, apprentissage, loi de programmation militaire, réformes Blanquer : le pays est enfin en mouvement loin de la somnolence voire de la léthargie coupable du triste quinquennat précédent. Évidemment, la question centrale qui se pose est liée à la juste et valable direction des réformes dites Macron.

Justes ? A voir si l'on songe à la réforme de l'ISF qui s'est effectuée sans contreparties. On aurait pu concevoir de garder les bases de l'ISF et d'amplifier très fortement ses exonérations en cas d'investissements dans les PME et dans les ETI dont notre pays a cruellement besoin.

Là, nous allons attendre Godot comme d'autres vont attendre la théorie du ruissellement qui n'a jamais été établie avec conviction et force démonstration…

Pour analyser le flux de réformes engagées sous l'égide du président Macron, donc pour tenter d'évaluer leur degré de validité, il faut d'abord noter qu'elles sont marquées par l'étatisme, par la conviction que la technostructure a raison. On attendait Kennedy ou Mendès-France, on a en fait une once de Colbert recouverte de l'apparence essentialiste d'Adolphe Thiers.

Le libéralisme étatico-énarchique est là où la campagne électorale laissait à penser que des saillies de respiration transversale traverseraient la nouvelle décision publique. Trop d'immobilisme a marqué les quinquennats précédents : pour autant, des réformes qui nient une large part des corps intermédiaires posent problème.

Au regard des actions menées et des réformes portées, que peut-on en déduire de l'agenda d'Emmanuel Macron ? Que nous disent ces réformes des objectifs poursuivis ? Faut-il y voir une volonté de respecter un agenda européen ?

Jean-Yves Archer : L'agenda d'Emmanuel Macron n'est connu que d'une seule personne : le Chef de l'Etat. Fidèle à l'article 5 de la Constitution, le président arbitre et passe les plats à la société civile à son rythme. Idem pour la société publique notamment composée des forces parlementaires.