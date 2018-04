Grève dure en vue : quels moyens de pression pourraient bien avoir dans une démocratie d’opinion ceux qui soutiennent les réformes envers et contre la rue ?

Atlantico : Alors que de nouvelles perturbations sont attendues ce mardi 3 avril en raison du début de la grève des cheminots, comment évaluer les moyens de pression dont disposeraient les Français qui soutiennent des réformes ? Plus globalement, si le résultat des élections peut être contesté par la rue, quels sont les moyens de riposte de cette "majorité silencieuse" ?

Aurélien Véron : Les grandes centrales syndicales de la fonction publique ont souvent fait reculer les gouvernements, quand ils ne les ont pas fait tomber. En 1995, l’abandon des réformes Juppé par Jacques Chirac a non seulement fait perdre 20 ans à la France, mais a aussi semé le doute dans l’esprit des Français sur la capacité du monde politique à affronter les enjeux de la mondialisation. La défiance et le repli sur soi ont pris le dessus. Le populisme a progressé, rejetant les causes des faiblesses de notre modèle social sur les autres pays et l’Europe.

Dans ce contexte trouble, affronter une fois de plus la majorité parlementaire et présidentielle dans la rue menace notre édifice démocratique fragilisé par l’effondrement des partis traditionnels de pouvoir.

Certes, Emmanuel Macron dispose d’une pleine et entière légitimité pour imposer cette réforme vitale pour l'avenir de la SNCF. Ce négociateur redoutable ne semble pas sensible aux sondages quotidiens. Mais cela ne suffira peut-être pas. S’il met son mandat sur la table avec cette réforme des statuts, les syndicats jouent, eux, leur avenir. Ainsi que le décrochage définitif de la tentation socialiste qui a figé le temps dans notre pays depuis 40 ans au détriment de la prospérité et de l’emploi. La grève pourrait durer.

Après plusieurs semaines de sévices, les citoyens pourraient être nombreux à vouloir exprimer leur soutien aux réformes dans la rue, à l’instar des syndicats. C’est ce qui est arrivé il y a 15 ans lorsqu’une petite réforme des retraites leur a fait subir la même paralysie qu’aujourd’hui. Les Français ne voulaient pas revivre 1995. Avec Liberté Chérie et notre porte-parole, Sabine Herold, nous sommes parvenus à mobiliser le pays en faveur des réformes.

Le 15 mai 2003, des dizaines de milliers de Français sont descendus spontanément dans la rue à notre appel pour manifester leur ras-le-bol de l’obscurantisme des syndicats de fonctionnaires. Ils n’avaient ni tracts, ni banderoles, seulement leur bonne volonté et leur foi dans le changement. L’opinion les a soutenus. La réforme est passée.

En quoi les réformes portées lors de la campagne électorale ont-elles déjà pu être "revues à la baisse" par la pression de la rue ? Au-delà de ce qui peut relever de la négociation, quels sont les atouts dont pourrait disposer le gouvernement pour ne pas céder à la rue ? ​

Les réformes portées par Macron pendant la campagne étaient très vagues. Il est par conséquent difficile de jauger leur ampleur à l’aune des promesses. Le seul changement perceptible, en l’occurrence, concerne le processus de réforme – ordonnance ou examen à l’Assemblée - et son délai. Mais en recourant au Parlement acquis à la cause présidentielle, les syndicats risquent de se retrouver en conflit frontal avec nos institutions inscrites dans le Constitution. Pas certain que Macron soit si conciliant que ses prédécesseurs avec cette opposition anti-démocratique propre à l’extrême-gauche.