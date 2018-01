La Grèce sort la tête de l’eau… mais les Grecs pas tout à fait encore

Ce lundi 22​ janvier, la zone euro donnait son accord pour le paiement d'une nouvelle tranche d'aide de 6.7 milliards d'euros à la Grèce, et ce, dans un contexte de prochaine fin du programme de soutien dont bénéficie le pays depuis 2015. En ce début 2018, ou en est la Grèce de son rétablissement post-crise ?

Michel Ruimy : Depuis 2010, en échange de mesures successives d’austérité et de déréglementation, les Européens et le Fonds monétaire international (FMI) ont consenti des prêts internationaux à la Grèce au travers de trois programmes d’assistance. Le dernier, financé par les Etats membres de l’Union européenne (UE) mais pas par le FMI, court jusqu’en août 2018. Il porte sur 86 milliards d’euros émanant du Mécanisme européen de stabilité. Cette facilité de paiement suit celles octroyées en 2010 (110 milliards) et en 2012 (100 milliards, accompagnée de l’effacement de 50 % de la dette publique détenue par des créanciers privés).

Depuis le début de la crise en 2009, la situation économique s’est bien améliorée. Après 7 années quasi ininterrompues de récession, le pays a renoué avec la croissance en 2017 (1,8 %). Le gouvernement envisage 2,4 % pour cette année. Le taux de chômage est passé de 27 % au pic de la crise à près de 20 %. Le budget prévisionnel pour 2018 fait état d’un excédent budgétaire primaire, c’est-à-dire hors service de la dette, de 3,6%. La dette publique est en légère baisse et les exportations sont en hausse en 2017.

Toutefois, en dépit de ces indicateurs macroéconomiques probants, les Grecs n’ont toujours pas repris confiance. En effet, les conventions collectives ont été supprimées et remplacées par des contrats individuels. Un tiers de la population est aujourd’hui en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Plus de 20% des individus sont déjà sous le seuil de pauvreté et la moitié des retraités vivent aujourd’hui au-dessous de ce seuil. Le pays connaît une véritable paupérisation et les jeunes diplômés ne voient plus d’avenir que dans un départ à l’étranger.

Dans ce contexte, le gouvernement d’Alexis Tsipras a vu sa popularité s’effondrer et la rupture sociale, provoquée par l’amputation massive des retraites et de l’assurance maladie, continue de stimuler le score du parti d’extrême droite : Aube dorée.

Alors que les aides servent finalement à payer avant tout les créances du pays, le pays en tire-t-il véritablement un bénéfice ?

La situation économique actuelle grecque reste compliquée. D’un côté, le redressement du secteur privé et les importantes restructurations du service public ont conduit de nombreux Grecs à démarrer de nouvelles activités. Les recettes touristiques de 2017 (13 milliards d’euros pour 30 millions de visiteurs) ont augmenté de 13% par rapport à l’année précédente. De l’autre, le rôle économique de l’Etat n’est pas optimal. Les réformes structurelles sont enlisées : le programme des privatisations a notamment un important retard sur le calendrier négocié avec l’UE. D’autre part, comme l’a répété plusieurs fois le Fonds monétaire international, la dette publique est toujours insoutenable et les nouveaux impôts se heurtent à la persistance de l’économie informelle.