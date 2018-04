Graves dérapages militaires en vue ? Pourquoi les sombres présages qui s’accumulent sur l’accord sur le nucléaire iranien sont profondément inquiétants

Le 12 mai prochain, le président américain doit en effet annoncer s'il impose de nouvelles sanctions économiques à l'Iran ou s'il les lève pour une nouvelle période de quatre mois. Nul ne semble savoir, pas même lui, ce qu'il décidera effectivement le 12 mai. Ce que Donald Trump sait en revanche, et qu'il n'a cessé de clamer depuis sa campagne présidentielle, c'est que l'accord de Vienne, considéré comme l'une des victoires internationales de son prédécesseur Barack Obama, est pour lui « le pire accord jamais négocié » par son pays.

Trump promet donc depuis plus d'un an de « déchirer » l'accord... à moins qu'il ne soit renégocié.

Tantôt évasif, tantôt jouant les Pythie, arguant qu'à son avis, les Etats-Unis allaient se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, Emmanuel Macron a semblé prendre le parti de Trump, qualifiant, au départ de Washington, l'actuel accord d'insuffisant et appelant à la négociation d'un accord « plus large ». Or, ce qui en son temps a fait que l’accord pouvait se régulariser était justement le fait qu’Obama avait fait le pari de dissocier la question de la prolifération nucléaire des autres enjeux régionaux. L’idée sous-jacente était à l’époque que le principal facteur de crise relevait de la quête du nucléaire militaire par l’Iran. D’où l’espoir que les avantages économiques que l’Iran en retirerait en échange de l’abandon du nucléaire allait encrer l’Iran dans la communauté des Etats responsables.

La position du président français est d'ailleurs ambiguë : s'agit-il dans son esprit de rendre caduc l'accord de 2015, ou de le conserver et de l'assortir d'un accord « plus large » ?

Non seulement pour les Iraniens, mais aussi pour l’ensemble des autres membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU plus l’Allemagne ainsi que Federica Mogherini, cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, qui l'a rappelé mercredi 25 avril, « l'accord existe, fonctionne et doit être préservé ». L'accord de Vienne établit très précisément les conditions d'encadrement de la filière nucléaire civile, le calendrier de levée progressive des sanctions internationales et la limitation des stocks d'uranium enrichi, et ce jusqu'en 2025.

En 2016, les premières sanctions internationales liées au nucléaire ont été levées. Cependant les sanctions américaines qui frappaient l’Iran pour des considérations de non-respect des droits de l’homme et le soutien allégué au terrorisme ont continué à produire leurs effets rendant quasi impossible les flux financiers internationaux vers l’Iran ainsi que les financements de projets. McKinsey, grand cabinet de conseil international, le lendemain de la signature de l’accord nucléaire, le 14 juillet 2015, avait sorti un rapport où il prédisait 1000 milliards de dollars d’investissements en Iran sur 20 ans. Or deux ans et demi après l‘accord, l’Iran n’a même pas reçu dix milliards sur les 200 milliards espérés.