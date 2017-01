Une Grande Muraille qui ne tient pas vraiment la distance

CINEMA

La Grande Muraille

De Zhang Yimou

Avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pasca.

LE REALISATEUR

Zhang Yimou doit stopper ses études en 1966 lorsque la révolution culturelle chinoise éclate. Il passe alors quelques années à travailler de ses mains, d’abord dans une ferme puis dans un atelier de tissage. En parallèle, il devient amoureux de la photo et en fait rapidement son activité principale. Il est ainsi directeur de la photographie dans 3 films chinois.

Par la suite, il est amené à jouer son 1er rôle au cinéma dans ‘Le vieux puits’, ce qui lui vaut d’être nommé meilleur acteur au festival de Tokyo. Première récompense d’une longue série.

Il passe ensuite derrière la caméra où il va diriger sa femme (et muse) et remporter un lion d’argent et un lion d’or au Festival de Venise.

A partir des années 2000 il alterne entre grosses productions et œuvres plus personnelles et confidentielles. Sa reconnaissance est alors planétaire. Il a notamment dans son brillant cartable ‘Hero’, film de sabre traditionnel; 'A women, a gun and a noddle shop’, remake de ’Sang pour sang’, le film des frères Coen; ou encore ’Sacrifice of War’, porté par Christian Bale.

Dans son palmarès il y a également la réalisation de deux des films ayant rassemblé le plus gros budget de l’histoire du cinéma Chinois, le dernier étant justement ‘La grande Muraille'.

THEME

Deux commerçants / mercenaires occidentaux voyagent en Chine à la recherche de la poudre explosive, mais ils sont fait prisonniers par 'l’armée sans nom’. Cette armée protège la Grande Muraille des To Tei, monstres venus d’ailleurs, qui attaquent tous les 60 ans la Muraille et se nourrissent d’humains pour grandir et se reproduire.

William, un des deux mercenaires, montre son courage et ses talents d’archer en tuant, avec son acolyte, quelques To Tei. Mais les monstres reviennent, et les deux mercenaires doivent réussir à tuer la reine pour s’en débarrasser. Alors que l’un des acolytes et un autre mercenaire prisonnier depuis très longtemps veulent voler de la fameuse poudre noire et s’enfuir, William est partagé entre rejoindre ses amis pour suivre son destin de vagabond ou combattre pour s’associer à une digne cause…

POINTS FORTS



- Les images et la réalisation sont spectaculaires, notamment grâce à la réalisation ultra-réaliste des affrontements et combats entre les monstres et 'l’Armée Sans Nom'. Cette armée a d'ailleurs pléthore de figurants, ce qui ajoute une dimension de grandeur colossale aux scènes de combats.

- Ce film permet de découvrir tout un pan de la culture chinoise:’importance de l’honneur, de la hiérarchie et de la stratégie militaire etc... Par exemple, chaque personne reste bien à sa place, grâce à un uniforme correspondant à chaque grade.