Grande distribution, la guerre est déclarée : Google s’allie à Walmart pour affronter Amazon et prendre de vitesse carrefour , numéro 2 mondial

Il va y avoir du rififi dans la grande distribution. La guerre est ouvertement déclarée dans les GAFA. La guerre commerciale, en tout cas, sur celui qui aura le plus grand catalogue de produits disponibles et livrables le plus rapidement possible.

Google était déjà un concurrent sérieux d’Ama, s’apprête ainsi à devenir le plus gros concurrent d’Amazon dans la vente en ligne en s’alliant avec le numéro un mondial de la distribution, Walmart. C’est tout le monde de la distribution qui est en pleine mutation.

Amazon avait ouvert les hostilités avant l’été en reprenant dans ses filets l’enseigne Whole Foods, supermarchés bio, ce qui signifiait sa volonté de vendre sur des plateformes différentes du web et d’entrer dans la distribution de produits alimentaires.

Google ne pouvait pas le laisser faire et vient de répliquer. Il va maintenant proposer tout ce que distribue Walmart, la plus grosse chaîne de supermarchés au monde avec la vente de produits alimentaires et de biens de première nécessité, sur sa plateforme, Google Express. Il avait déjà donné l’accès au catalogue de Costco et des pharmacies. Mais cette fois-ci, en plus, les utilisateurs auront accès à une première technologique, l’achat par commande vocale via Google Assistant.

Le digital doit permettre, par le biais d’une plateforme, de mettre en relation des consommateurs et des produits, proposés par des revendeurs partenaires capables de livrer en temps et en heure. C’est exactement ce qu’a compris Walmart, tout comme il a compris qu’il n’y arriverait pas tout seul s’il voulait vendre en ligne.

Pour l’instant, le e-commerce de produits alimentaires est très marginal. Aux Etats-Unis, il ne représente qu’1% du marché américain, soit quelques 700 milliards de dollars. Ce marché n’a qu’une très faible croissance, mais la part du e-commerce se développe vite et partout. Et la technologie de commande orale proposée par Google pourrait être un formidable levier de croissance.

La feuille de route était simple pour ces deux partenaires, s’adapter à l’écosystème pour barrer la route à Amazon, parce que s’il y a une entreprise dans le monde qui a formidablement su prendre le virage du commerce digital, c’est Amazon. Amazon a commencé dans les années par la vente de produits culturels, livres, DVD, CD, puis s’est élargi aux articles de la maison, aux vêtements, au mobilier… On sait déjà qu’il se prépare à la vente de voitures en ligne, et avait mis, avec le rachat de Whole Foods, un pied dans la distribution de denrées alimentaires.

Mais c’est sans compter que Google est un autre géant. Il est, lui, présent partout sur le net : comme portail de recherche, dans les vidéos avec Youtube, le cloud, la publicité… C’est aussi un acteur majeur de la recherche scientifique : avec sa filiale LifeSciences, sur la santé et la lutte contre la vieillissement, il travaille à l’immortalité. Sur l’intelligence artificielle, il est très en pointe en travaillant sur la voiture autonome et la livraison par drône.