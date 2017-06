"Grand froid" : plus original, tu meurs ; mais la fin est ratée

CINEMA

Il va s’agir de le convoyer jusqu’à sa dernière demeure, dans un cimetière qui va s’avérer introuvable… Au volant de leur fourgon qui transporte le macchabée, les deux croque-morts vont vivre un inénarrable voyage…

POINTS FORTS

- Ah, mais quelle truculente histoire que celle de ce duo de croque-morts chargés de convoyer un cercueil sur des routes verglacées et désertes, à la recherche d’un cimetière de campagne introuvable, parce que tellement paumé ! On est à la fois dans un western et dans un road movie. Les chemins se suivent et se ressemblent qui vous font tourner en rond et donc en bourrique. Les rares stations d’essence semblent d’un autre siècle et les brumes étouffent les bruits en même temps qu’elles limitent le champ de vision, empêchant tout repérage. On est dans un no man’s land, comme suspendu entre terre et enfer, un enfer de neige, de glace et de froid. Forcément on pense à Kafka, et à Beckett, et aux maitres de l’absurde et de l’humour noir. C’est réjouissant.

- Les dialogues aussi sont formidables, qui font mouche à (presque) tout coup. Les écouter vous met dans un état de jubilation irrépressible. Comment ne pas éclater de rire, quand, par exemple, l’un des employés de ces pompes funèbres déclare avec un sérieux d’une sincérité très désarmante : « Je crois que ce qu’il y a de plus difficile dans ce métier, c’est que, quoiqu’on fasse, on arrive toujours trop tard ».

- En matière de distribution, on ne pouvait trouver mieux. Tout en drôlerie ronchonne, ironie bienveillante et mélancolie abyssale, Jean-Pierre Bacri campe un croquemort qui s’imprime durablement dans la mémoire. Avec Arthur Dupont, qui joue son jeune acolyte naïf et inexpérimenté, il compose un tandem aussi poétique que burlesque. Plus ancré, plus terrien, Olivier Gourmet nous régale, comme d’habitude, par son jeu d’une grande subtilité. Aucun de ces trois acteurs cités ne laisse passer la moindre intention du texte. Ca pulse !

Les rôles secondaires sont également d’une belle tenue.