Grâce à la diminution des tarifs des complémentaires santé, les salariés ont récupéré 750 millions d'euros de pouvoir d’achat

Chez les Républicains, la question de l'exclusion des "macronistes" gangrène toujours le parti. Et le ridicule est venu s'ajouter à la division...

Mardi 24 octobre, le PLF 2018 a été adopté dans sa première partie. Au programme, dégrèvement de la taxe d'habitation et contractualisation sur la baisse des dépenses des collectivités.

Une multitude de bons indicateurs le montre : on devrait assister à une baisse du chômage dans les mois à venir.

Plus de 150 jeunes libéraux, dont de nombreuses personnes issues des anciens rangs d’Alain Juppé ou de Bruno Le Maire, appellent à soutenir Laurent Wauquiez, convaincus de son souhait de rassembler comme a pu le montrer son alliance avec Virginie Calmels.

Le mois de l'économie sociale et solidaire est censé permettre de mettre l'accent sur les questions de réinsertion, d'effort social et de rôle social de l'entreprise.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Nouvelle cyberattaque en Ukraine et en Russie : 200 organisations touchées par le ransomware Bad Rabbit

Fats Domino, légende du rythm & blues et interprète de "Blueberry Hill", est mort à 89 ans

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

750 millions € de pouvoir d'achat en plus chaque année

La généralisation par mise en concurrence systématique des assureurs a déclenché une véritable dynamique vertueuse. Grâce au libre choix de l'assureur par l'entreprise, les tarifs ont baissé de plus de 6% en moyenne depuis 2013, pour des garanties globalement plus élevées.

La réussite majeure de la généralisation de la complémentaire santé tient probablement beaucoup plus à l'amélioration globale des garanties et à la baisse des tarifs proposés par les assureurs complémentaires.

D'un point de vue strictement réglementaire, on notera que seules 200 des 300 branches nationales ont respecté leurs obligations légales en négociant un accord santé. 100 branches se sont abstenues.

