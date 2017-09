Le gouvernement prononce aujourd'hui l’arrêt de mort du RSI mais le plan B, confié à l’Urssaf, est encore bien flou...

Cette histoire de RSI est l’histoire que la France se raconte de temps en temps, celle d’une administration qui tourne à la catastrophe et, depuis que Kafka a décrit des situations ingérables, tellement elles sont compliquées et contradictoires.

Au départ, le RSI était une caisse d’assurance sociale qui avait été créée en 2006 pour les travailleurs indépendants, commerçants, professions libérales, artisans ...

etc. L’intention était très politique. Il s’agissait d’offrir à ces précessions libérales un systeme de prévoyance sociale qui leur soit exclusivement dédié. Politiquement ça devait être rentable

Et au départ, tout le monde était content, mais au début, tout est toujours très bien.

Seulement, assez rapidement, à l’usage, l’histoire a été plus orageuse. Quand il y a 9 ans, l’administration s’est mise en tête d’informatiser le système de gestion, elle a dû se tromper de logiciel, parce que le système a collectionné les bugs, d’où les retards et les erreurs multiples et ruineuses. Les professions indépendantes sont entrées de plein pied dans ce que décrivait Kafka. La crainte de subir une erreur de calcul au niveau des cotisations a obsédé les adhérents et pire que cela, la crainte vérifiée de ne pas trouver d’interlocuteur compétent, pour redresser les situations individuelles a, assez rapidement, mis en colère une grande partie des cotisants.

Et quand des indépendants sont fâchés, ils le manifestent assez violemment avec raison.

Résultat : les principaux candidats à la présidentielle avaient mis à leur programme la suppression du RSI... Sauf qu’annoncer la suppression du RSI est une chose, le remplacer en est une autre.

Le Premier ministre se déplace donc aujourd’hui à Dijon pour prononcer l'arrêt de mort du RSI, ce qui n’est pas une vraie surprise, mais plus important, il va essayer de rassurer les personnels de gestion dans les caisses locales du RSI, et surtout expliquer que la gestion des risques sociaux et notamment la collecte des cotisations sera assurée à compter du 1er janvier par l’Urssaf.

C’en sera donc fini de cette marque devenue un symbole de la bureaucratie oppressante.

Le syndicat des indépendants sera content. Pour la majorité des cotisants, l’Urssaf sera plus experte dans le calcul des charges sociales et dans les procédures de recouvrement.

Reste que les principaux intéressés au changement auraient souhaité aussi que la réforme aille plus loin qu’une simplification administrative et une sécurisation du calcul des droits.

Ils savent que pendant la période transitoire, le gouvernement ne se lancera pas dans un changement des paramètres assuranciels. Les cotisations comme les couvertures de risques ne bougeront pas. Du moins dans un premier temps.

La majorité des travailleurs indépendants souhaite pourtant une baisse des charges, ou alors une sorte d’amnistie sur les charges qui ont été impayées pendant la crise, dont les effets ont amplifié les conséquences du cafouillage informatique.