Le gouvernement met sous surveillance les 5 patrons français les plus exposés en 2018 : Carrefour, L‘Oréal, Airbus, EDF, SNCF

Alors que le gouvernement s’est fendu d’un séminaire de réflexion et qu’il a surtout « survolé » les grandes questions économiques et sociales avec un mémo sur le programme des réformes, il existe aujourd’hui des dossiers micro économiques urgents à examiner. Parce que ces dossiers sont au cœur des mutations et ils sont porteurs de dysfonctionnements graves. Ces dossiers ciblent des hommes clefs qui seront particulièrement observés et surveillés.

Alexandre Bompard, aux commandes de Carrefour depuis quelques mois, doit engager la révolution chez Carrefour pour sauver le distributeur français du risque d'asphyxie par Amazon.

Jean-PaulAgon, le président de l’Oréal, doit préparer sa succession mais surtout gérer le départ probable de Nestlé du capital de L’Oréal.

Le pacte d’actionnaire qui liait Nestlé à l’actionnaire principal tombe six mois après la mort de Mme Bettencourt, c’est à dire au premier semestre 2018. C’est une opération à plus de 30 milliards où se joue le contrôle du numéro un mondial du cosmétique.

Thierry Breton, patron couronné de succès chez Atos, a raté son mariage avec Gemalto. Il aurait pu constituer le premier groupe mondial dans le domaine de la sécurité informatique. Comme il n‘a pas démérité dans sa gestion d’Atos, il serait sur les rangs pour prendre la direction générale de Airbus. C’est jouable mais très délicat à gérer parce que très politique.

Jean-Bernard Levy, le président directeur général de EDF et Guillaume Pepy, le président de la SNCF. Deux patrons très différents, mais dans des situations assez identiques. Ils sont tous les deux à la tête d’entreprises stratégiques, des entreprises très endettées pour cause d’investissements très lourds mais qui ont désormais besoin d’argent pour financer l‘entretien de leurs réseaux avec en plus une relation avec l‘Etat toujours ambiguë. Ces deux entreprises ont un besoin urgent de préciser leurs stratégies.

Premier dossier à traiter : l’avenir de Carrefour. Carrefour,2ème groupe mondial de la grande distribution, doit se réformer de fond en comble s’il veut résister à la pression d’Amazon. C’est une lame de fond qui déferle sur l’ensemble de la grande distribution mondiale et met des entreprises comme, Carrefour sous pression plus que d’autres. Alexandre Bompard est arrivé aux commandes pour succéder à Georges Plassat qui était atteint par la limite d’âge, mais surtout pour mettre le groupe en position d’assumer la concurrence d’Amazon. Alexandre Bompard doit publier son plan stratégique d’ici quelques semaines mais on sait déjà qu’il doit traiter des problèmes qui s’apparentent à la quadrature du cercle du siècle.

Sachant qu’il ne peut pas se transformer en un concurrent direct d’Amazon qui a pris une avance considérable dans le e-commerce parce que les moyens nécessaires seraient considérables, il doit changer son modèle économique.