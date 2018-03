Un gouvernement addict aux ordonnances ? Gains en efficacité contre décrédibilisation du débat politique, de quelle côté penchera la balance démocratique à l’arrivée ?

Après avoir eu recours aux ordonnances pour la loi travail, Emmanuel Macron pourrait y recourir à nouveau pour la loi Pacte, dédiée à la croissance des entreprises. Quels sont les gains démocratiques à attendre d'une telle approche ? Alors que, selon un sondage Ifop pour Atlantico datant de 2015, 67% des Français estimaient que la direction du pays devait être confiée à des experts non élus, le recours aux ordonnances n'est il pas une réponse à cette attente de réformes ? À l'inverse, ne peut on pas estimer que la véritable mesure de l'opinion se fera à l'aune des résultats des dites réformes ?

Les ordonnances de l’article C.38 ne sont d’abord pas réellement une nouveauté de la Ve république, car elles prennent la suite des décrets lois de la IVe, même si la délimitation en 1958 d’un domaine de la loi (art. C.34) et d’un domaine règlementaire distinct (art. C.37) a pu un peu changer la donne. Le principe est clair : pour l’exécution de son programme, et pour une durée limitée, fixée dans une loi d’habilitation, le Parlement autorise le gouvernement à intervenir dans son domaine, le domaine législatif de l’article C.34, et donc à prendre des mesures qui lui sont normalement réservées. La constitutionnaliste Anne-Marie Le Pourhiet définit ainsi fort justement les ordonnances comme « la confusion des pouvoirs en droit public français ».

Les avantages sont évidents pour le gouvernement : les ordonnances n’étant pas discutées par le Parlement, avec les éventuelles obstructions, ou simplement les navettes entre les deux chambres et autres procédures, le délai pour mettre le texte en œuvre, et donc pour pouvoir appliquer la réforme souhaitée, est nécessairement beaucoup plus court que celui qui résulte de la procédure législative classique. Les ordonnances sont en effet simplement prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, avant d’être signées par le Président de la République – ce qui, en période de cohabitation, peut conduire à des conflits, comme celui qui opposa un François Mitterrand refusant cette ratification au gouvernement de Jacques Chirac en 1986.

Que l’on ajoute à ce travail technocratique des fonctionnaires des ministères sur le projet d’ordonnance l’avis obligatoire du Conseil d’État ne change rien à cette « expertocratie » supposée et demandée par les sondages que vous citez – si tant est bien sûr qu’expertocratie et technocratie soient une seule et même chose. Ainsi, l’ordonnance satisferait deux attentes des Français : celle d’un pouvoir supposé compétent d’une part, mais aussi, et surtout, celle d’un pouvoir qui peut, assumant le programme sur lequel il a été élu, mener à bien les réformes nécessaires dans les plus brefs délais.

Il leur restera ensuite à juger de l’effet réel de ces réformes dont, cette fois, effet pervers ou « choc en retour », le gouvernement, ou même le pouvoir exécutif dans son ensemble, gouvernement et Président de la République, qui auront eu les mains libres pour agir, ne pourront pas ne pas assumer la pleine et entière responsabilité.