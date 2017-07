Google Glass : la V2 tente d'effacer l'échec de la V1 en visant les entreprises

Atlantico : Après l'échec de la V1 auprès du grand public, pensez vous que viser les entreprises soit un bon choix stratégique ?

Gilles Babinet : C'est surtout qu'il y avait eu une contestation très forte de gens qui se sentaient filmés à leur insu. Certains utilisateurs de Google Glasses se sont même fait casser la figure à San Francisco pour cette raison. Même les médias affirmaient que c'était une atteinte forte à la vie privée. Mais est-ce bien différent de Snapchat ?

Ca va forcément revenir. Ce n'est pas tant le prix qui a posé problème. Il y a toujours des clients qui peuvent se le permettre et le prix baisse toujours au bout de deux ans.

Le choix de viser les entreprises est logique, vu le nombre illimité d'applications qu'offre ces lunettes pour tout ce qui est réparation, assistance à la gestion de stock, et tout environnement complexe de façon générale.

Après est-ce que certaines entreprises prendront le risque que Google puisse accéder à certaines de leurs données? Dans le domaine de l'aviation ou du nucléaire par exemple, cela peut poser problème. Mais malgré tout le potentiel est énorme. Et certainement qu'il y aura d'autres acteurs sur le marché.

Ces lunettes peuvent-elles devenir un outil indispensable aux entreprises ? Si oui, comment ?

Leur utilisation va devenir tellement évidente que ça va rentrer dans les habitudes, que ce soit en B2B ou en B2C, d'une manière ou d'une autre. Dans l'assistance, la maintenance des équipements industriels, dans des domaines hyper-complexes et hyper-connectés, les Google Glasses feront gagner un temps considérable par rapport aux systèmes traditionnels qui peuvent prendre des heures. Prenez un réacteur d'avion, il y a plus d'un million de pièces, avec ces lunettes on pourra identifier chaque pièce et disposer de toutes les informations dont on a besoin en temps réel! Le gain de productivité sera énorme.

En cas de succès auprès des entreprises, est-il envisageable que les Google Glasses reviennent avec une nouvelle version grand public ou sont-elles condamnées à certains marchés de niche?

Au début elles seront utilisées par les grosses compagnies type Airbus, Areva, et après ça redescendra petit aux artisans puis au grand public de façon naturelle. Elles peuvent tout à fait devenir un outil pour les tâches du quotidien, même du simple bricolage.