Glyphosate et questions environnementales : le seul domaine où le gouvernement change de cap (mais comment espérer gagner la bataille de l’opinion sans l’assumer) ?

Décryptage

Bonnes feuilles Comment obliger les GAFAN à des objectifs de production, de distribution et de financement de contenus nationaux et européens Balayant les idées reçues, Simone Harari Baulieu interroge dans son livre "La chaîne et le réseau : Pourquoi Internet ne va pas tuer la télévision" publié aux éditions de l'Observatoire sur l'importance d'un audiovisuel fort et en particulier d un service public universel renouvelé, dans ses missions comme dans son financement, pour relever les défis contemporains. Elle rappelle l'importance des mass médias dans la vie quotidienne de chacun comme face aux grands enjeux collectifs. Extrait 1/2.

Bonnes feuilles De la servitude volontaire à l'Allemagne des élites françaises En France, on se prévaut d’appartenir à un « couple franco-allemand » qui serait la locomotive de l’Europe. On sous-entend ainsi que les deux pays sont à égalité au sein de l’Union européenne et qu’ils la conduisent main dans la main. Pourtant, cela n’a jamais été vrai!. Dans son livre, "Le couple franco-allemand n'existe pas" publié aux éditions Michalon, Coralie Delaume dénonce une vérité tabou : il n'y a qu'en France que l'on croit en couple fantasmé. Extrait 1/2

Bonnes feuilles Le travail, une espèce en voie d'extinction Ce livre à la fois joyeux et érudit, accessible et savant, balaie les illusions d’hier. Ses analyses rigoureuses et pleines d’humour revisitent les fables et les récits mythologiques. Contre le relativisme, il propose une nouvelle morale universelle, celle du « Moi d’abord, moi d’accord ». Extrait de "Le bel avenir de l'humanité" de Yves Roucaute aux éditions Calmann-Levy. Extrait 1/2

Bonnes feuilles La chirurgie esthétique entre-t-elle dans les frais de mandat ? Tout devait changer : allègement des normes, baisse des dépenses et des impôts... Mais dix-huit mois plus tard, la vérité est bien différente. Agnès Verdier-Molinié dresse dans cet ouvrage à travers de nombreux exemples souvent ubuesques, le tableau de l'ancien monde qui refuse de disparaître. Extrait de "En marche vers l'immobilisme" de Agnès Verdier-Molinié, paru aux éditions Albin Michel. Extrait 1/2

Stature Quand Jean-Luc Mélenchon manque à la gauche (et à la République) en préférant l’outrance à sa reconstruction L'incapacité de Jean-Luc Mélenchon à se dominer jette un sérieux doute, non seulement sur sa stature et ses qualités d’homme d’Etat – mais encore sur son envie intime d'accéder au pouvoir.

Dans quel état j'erre ? Le progressisme tente de se donner une nouvelle définition mais peine à le faire La République en Marche, la Fondation Jean Jaurès et la Fondapol organisent ce samedi une conférence intitulée : "Progressisme, mais encore ?". Au cours de cette conférence, des thèmes comme la dignité, l'émancipation , l'engagement, la transmission, ou la responsabilité seront abordés. Ils auraient tout aussi bien pu être traités lors de colloques libéraux ou conservateurs.